¿Qué hacer frente al COVID justo cuando se relajan las medidas y hay masivas protestas?

Ante la difícil situación que vivimos con el COVID y adicionalmente las protestas, algunos mandatarios han dicho que ya es poco lo que pueden hacer para controlar la propagación del virus y han hecho llamados a la sensatez de los ciudadanos.

Pero otra es la opinión de los especialistas que por años han estudiado el tema de las pandemias y ahora enfrentan la del coronavirus.

Por ejemplo, ellos dicen que el hecho de que no se puedan hacer cuarentenas generalizadas no quiere decir que ya no se pueda hacer nada para controlar la pandemia.

Al contrario, aseguran, es hora de fortalecer otras medidas y hacer lo que ha quedado pendiente.

Las marchas tendrán un impacto en la prolongación del pico y requieren manejo para que no sigan causando efectos colaterales en temas como la logística para la llegada de insumos para la toma de pruebas que detecten el virus.

La situación está difícil, pero no es hora de tirar la toalla.

En este momento, más que nunca es necesario evitar reuniones y usar bien el tapabocas. Las autoridades deben incrementar el rastreo, encontrar las estrategias para que los que necesitan aislarse puedan hacerlo y el tema de alfabetización y estimular el autocuidado no terminan, tampoco la vacunación.

Que las marchas no se vayan a convertir en una excusa para bajar la guardia sino en un reto para seguir encontrando soluciones, pues el sistema de salud en muchas ciudades está colapsado y la tercera ola se prolonga.

“Estamos viendo una dinámica de transmisión viral activa y elevada, con alto número casos cuando esperábamos descenso, elevada mortalidad, ocupación UCI y alerta hospitalaria”, dice Carlos Trillos, médico epidemiólogo de la Universidad del Rosario.

A esto se suma la situación social, económica y las protestas, pues es ahora cuando está todo por hacer en lo que concierne a controlar la propagación del virus, son varias las herramientas.

“En este momento es indispensable fortalecer la estrategia PRASS (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible) en Bogotá, que se refiere detectar casos sospechosos para que comience un aislamiento, romper cadena de transmisión del virus, se realicen pruebas diagnósticas con acceso, sin barreras y permanentemente y que puedan colaborar con la información para hacer rastreo en sus contactos estrechos; para así detectar zonas casos de sospechosos y activos para cuarentenas focalizadas y frenar la transmisión del virus”, afirma Andrea Ramírez, médica epidemióloga, salubrista de la Universidad de los Andes.

También se debe avanzar en el fortalecimiento de la red hospitalaria y no se deben ver las medidas restrictivas como la única solución a esta pandemia.

“Hay que llegar a un punto intermedio donde podamos garantizar una sostenibilidad de las medidas, no es conveniente que nos vayamos a los extremos, nos agotamos y bajamos guardia. Si garantizamos que podemos mantener por ejemplo un control de aforos, que no todos salgamos a la calle al mismo tiempo, además que intensifiquemos el PRASS, que hagamos cuarentenas donde están los casos positivos y no generalizadas, podemos contribuir a que descienda el número de casos nuevos y deje de estar saturado el sistema de salud”, agrega.

Si con las marchas aumentan las aglomeraciones y el contagio hay que recorrer a lo que se tiene para hacer frente.

“Este es un momento de aporte de todos en temas de prevención, debemos evitar aglomeraciones, congestiones, aquellas personas que hayan estado en aglomeraciones deben hacer una aislamiento voluntario, igualmente extremar el autocuidado”, señala Trillos.

“Hay otras barreras protectoras que ya conocemos y que son indispensables: usar el tapabocas, lavado de manos, limitar tiempo fuera casa, asegurar tener una ventilación natural en todos los espacios y compartir solo convivientes en espacios cerrados y durante este pico evitar reuniones familiares y sociales”, reitera la doctora Ramírez.

Y por supuesto, el acceso a suministros para pruebas y la logística de la vacunación no se pueden detener.

“Es muy importante acelerar la velocidad de la vacunación, esto va a ser la medida decisoria para controlar esta pandemia, es indispensable fortalecer estrategias de comunicación sobre los mitos del COVID y los mitos de la vacunas; aquí estar bien informado es fundamental”, señala.

De todos dependerá superar esta pandemia, facilitar el trabajo del personal de salud y, en definitiva, salvar vidas.