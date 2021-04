¿Qué hacer para evitar el contagio con las variantes británica y brasileña del COVID?

El Instituto Nacional de Salud reportó la circulación de variantes del COVID-19 que generan preocupación en Colombia. Por eso, Noticias Caracol habló con Martha Ospina, su directora, para que explicara qué alcance tienen estos hallazgos.

Además de casos aislados de la variante brasileña, que ya se sabe se han detectado principalmente en el Amazonas, también se confirman algunos casos en el departamento de Caldas y en Bogotá, donde además se detectó la variante británica.

¿Es masiva la circulación de esas variantes y cambia la dinámica de transmisión?

En el hay mundo 1.500 variantes SARS COV 2, en Colombia 50 y dentro de esos hay dos linajes de especial interés: el brasilero y el del Reino Unido; este último fue identificado en Bogotá y Caldas, y el de Brasil, en Amazonas, predominante en Leticia, y se han identificado casos en Bogotá.

Pero tenemos linajes tradicionales: de los otros 48, el número b111 ha sido el más común y sigue siendo todavía el más frecuente en Colombia. Con el paso del tiempo, estos linajes más trasmisibles irán predominando sobre los anteriores.

¿Cuáles son las características de estas variantes que las hacen de preocupación?

Publicidad

Básicamente, la capacidad de contagio. Las sudafricana, la británica y la brasilera se caracterizan por tener mutaciones en el genoma que hace que la variante sea más afín o eficiente a la hora de pegarse a los receptores humanos, tiene mayor probabilidad de transmitirse, más fácil, requiere menor tiempo de contacto y menos goticas de una persona a otra.

¿Al ser más contagiosas o transmitirse más fácil debo cambiar las medidas de bioseguridad?

Debo reforzarlas, y si no venía cumpliéndolas, es el momento, debo cumplirlas, debo entender que las medidas de cuidado personal son las que permiten no ser contagiado y las que sumado persona a persona llevan a disminuir la velocidad de transmisión en un lugar. Si cada persona usa el tapabocas, no hace reuniones, no se quita el tapabocas en privado, en su grupo de amigos, realmente veremos el resultado. Sin eso no hay medida adicional ni tratamiento extraordinario para manejar este linaje ni ningún otro.

¿Cuál es el mensaje sobre la vacunación ante la presencia de estas variantes?

Los estudios han mostrado que las vacunas que existen hasta este momento funcionan con los linajes que existen en este momento. Sin embargo, estudios sugieren que la mutación continúa a futuro y llegará a un punto en el que las vacunas tendrán que evolucionar a formulaciones que evolucionen en el tiempo, que sirvan para linajes futuros; no es extraño, es lo que se ve en vacunas como la influenza, que tienen que reformularse año a año porque los virus mutan de tal manera que no sirve la vacuna al año siguiente.

También vale la pena aclarar que estas variantes no tienen digamos que predilección: ni por jóvenes, ni por niños, el virus simplemente no discrimina y mientras haya susceptibles y personas sin vacunar se seguirá transmitiendo.

Publicidad

La vigilancia genómica además de servir para entender qué circula, sirve para hacer una comparación de esa circulación con el comportamiento epidemiológico; el comportamiento epidemiológico no ha variado con la presencia de las nuevas variantes, a excepción del aumento de contagio que vemos. Recordemos que hay tres circunstancias que facilitan el pico que estamos teniendo: una gran cantidad de susceptibles, hay ciudades con seroprevalencia del 50% o menos, lo que hace que haya en quien exista el contagio; aumento en contacto social, interacciones sociales de todo tipo sin medidas necesarias para proteger, y la otra es presencia de linajes más transmisibles. Esa mezcla crea las circunstancias perfectas para un tercer pico.

¿Qué mensaje les deja a los colombianos?

Asuma que todo el mundo es positivo y compórtese en consecuencia y asuma que todo el mundo tiene los linajes más contagiosos y compórtese en consecuencia; si cada persona hace lo propio, tendremos disminución de velocidad de contagio y caída de la curva.

El buen uso del tapabocas, la distancia física, la buena ventilación, el lavado de manos y disminuir el número de contactos funciona contra las variantes antiguas y las variantes que en este momento son de preocupación y de interés.

📰 Lea desde El Espectador: los Ministerios de Salud y del Interior expidieron una nueva circular que determinan toques de queda según ocupación uci .