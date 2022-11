¿Qué hacer si un allegado está siendo víctima de abuso sexual?

Noticias Caracol reveló el caso de una madre que, para rescatar a su hija de las garras de red de trata de personas, se infiltró y logró ayudar a las autoridades.

Vea el informe especial: Mamá se infiltró en una red de trata de personas para rescatar a su hija

Un grupo especial de la Dijín y la mamá llegaron al sitio donde tenían a la joven y la rescataron. Los integrantes de una familia que lideraban la red terminaron capturados.

Publicidad

“Las llevan a vivir con ellos y allí inicia el calvario con esta joven, la explotación sexual, tanto así que, en un día, tenía que acostarse hasta con 11 hombres”, dice la coronel Olga Patricia Salazar Sánchez, directora de la Dijín.

Abuso sexual

De manera simultánea, el mismo grupo de la Dijín fue el encargado de buscar a un hombre que amenazó con su pistola a una joven de 20 años y abusó sexualmente de ella en un centro comercial de Neiva, tras buscarla a través de redes sociales y ofrecerle un falso empleo.

Mientras un juez lo envío a la cárcel, las autoridades mostraron su preocupación ya que a la fecha se han reportado cerca de seis mil denuncias por abusos sexuales en Colombia, pero temen que el numero sea más alto ya que hay muchas víctimas que no denuncian estos ataques, lo que significa que viven una pesadilla en sus hogares.

“Hay que hacer un acompañamiento terapéutico de nivel familiar, no solo individual. Hay que vincular a toda la red de apoyo directa de la víctima. Ya en el proceso terapéutico individual, procurar no rectivimizarla. Hay que manejarlo con muchísimo tacto para que la persona no se sienta de esa manera, comprender los hechos, hacerles ver que es un hecho de intimidad familiar, no socializar el tema con familia extensa”, explica Mauricio Ayala, magíster en asesoría familiar.

Publicidad

Las familias también pueden evitar en muchas oportunidades que sus seres queridos terminen engañados o reclutados por redes de trata de personas.

“El problema de autoestima es el resultado de todos los problemas a nivel psicológico, entonces cuando yo tenga problemas de autoestima puedo caer en la tentación o puedo caer en este tipo de situaciones tan dolorosas que es llegar a un abuso sexual”, dice Priscila Gutiérrez, psicóloga clínica, especializada en trauma.

Publicidad

“Cuando alguien escucha, empiezo a contar toda mi historia y eso hace que el enemigo o la persona que quiere hacernos daño sepa cuáles son mis debilidades”, agrega la experta.

¿Cómo identificar a un familiar que esté siendo abusado?

“La persona empieza hacer cambios sutiles o muy significativos en su comportamiento permanente. La persona puede volverse más callada o empieza aislarse o ya no quiere salir a comer; tiene comportamientos sutiles”, dice Gutiérrez.

Además, hay buscar de manera permanente la asesoría clínica de un experto que, en familia, les permita superar la difícil situación.

Publicidad

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080. Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320