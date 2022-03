¿Qué hacer si un niño tiene infección respiratoria y cuándo debe ir a urgencias?

Los niños menores de 5 años, pero en especial aquellos que no han superado los 12 meses, son los más afectados por una infección respiratoria, que está en su pico debido a la época invernal que atraviesa Colombia.

“Aparte del virus pandémico, que no se ha ido, se observa un repunte de los virus circulantes propios de la época. Tenemos dos picos respiratorios en Colombia, que es en el primer semestre y al final del año”, indica el infectólogo pediatra Alejandro Mojica.

Publicidad

Es por eso que, si el pequeño ya presenta síntomas, lo primero que debe hacer es dejar al niño en casa.

Mientras esté aislado por una infección respiratoria, el doctor Mojica sugiere “manejar la fiebre aumentando el aporte de líquidos, descubriendo el cuerpo del niño y colocando paños de agua tibia”.

Publicidad

Asimismo, indica que se debe “mejorar la parte de obstrucción nasal apuntando suero fisiológico en cada fosa nasal con un periodo prudente, cuando veamos que tiene la nariz tapada".

"El tercero es aumentando la hidratación, aumentando aporte de líquidos, eso mejora la tos, y ojalá (brindar) líquidos al clima”, anotó el infectólogo.

Publicidad

¿Qué no hacer cuando un niño tiene una infección respiratoria?

“No hacer frotado de alcohol en el cuerpo cuando se tiene fiebre, no se debe automedicar con antibióticos porque la mayoría de infección respiratoria es producida por virus y lo otro es que no se debe retardar ni demorar la consulta al médico cuando se ven signos de alarma”, pide el experto.

Además, el doctor Mojica dice que el menor debe ser llevado a urgencias si presenta alguno de estos síntomas: “Deja de comer, si es un niño lactante, rechaza el seno; vomita todo; dificultad para respirar, incluyendo que se le hunden las costillas; se pone morado, los llamados tirajes; por último, somnolencia o cambios de la conciencia”.

Publicidad

La prevención no solo protege contra el COVID-19, sino contra los demás virus respiratorios. Por eso, recuérdeles a los niños la importancia del lavado de manos y el uso de tapabocas.

Como padres, recuerden que sus hijos deben estar al día con vacunas contra la tosferina, influenza y neumococo, entre otras inmunizaciones.