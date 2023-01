Que la alegría de la Navidad no le traiga sustos de salud en enero

Algunos aplazan controles médicos e incluso suspenden tratamientos con tal de no perderse las fiestas. Tenga en cuenta estas recomendaciones para no enfermar.

Se sabe que la mortalidad por eventos cardiovasculares aumenta un 4,6% durante Navidad y Año Nuevo y la mitad de la población tiene aumento en las cifras de colesterol.

Además, enero es una temporada de emociones y estrés porque se enfrentan deudas, entre otros factores.

La recomendación es retomar el estilo de vida saludable, que no debió abandonar en diciembre.

Aproveche este momento de propósitos para empezar lo antes posible su alimentación con al menos cinco porciones de frutas y vegetales diarios, una harina por comida, carnes magras, menos fritos y más preparaciones cocidas al vapor.

Tome mucha agua y haga 150 minutos de actividad física a la semana.