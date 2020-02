¡Que no panda el cúnico! Vea por qué el COVID-19 difícilmente matará a la humanidad

Claro, hay que tener cuidado y evitar el contagio, pero, por ahora, solo registra una mortalidad de 2,3%. El miedo se propaga más rápido que la enfermedad.

Es un hecho que es un virus nuevo, con un comportamiento que no conocemos del todo y del que no podemos sacar muchas conclusiones, pero ojo: no hay razones para el terror sino para actuar en sociedad.

Hasta ahora, esto es lo que ha pasado: el número de casos de coronavirus fuera de China es bajo, ha sido pequeño. De un total de 80.350 personas reportadas como contagiadas hasta el 25 de febrero, 77.660 habían sido confirmadas en la nación oriental y solo 2.686 en otros países.

Según el centro chino para el control y la prevención de las enfermedades, 80.9% de los casos han sido leves; 13.8%, graves; 4.7%, críticos, y únicamente el 2.3% ha terminado en muerte. Aunque no debemos comparar, hasta el momento la mortalidad no es tan alta como la de otros coronavirus. El SARS alcanzó una letalidad del 10%, el MERS del 40% y el COVID-19 del 2,3%.

No sabemos si esto va a cambiar, pero que la novedad no nos haga perder el criterio. Hay que estar alertas a las indicaciones de las autoridades de salud y bien informados porque, si llega, es probable que muchas personas se enfermen. ¿La razón? Como no hemos tenido contacto, las defensas de nuestro organismo no están preparadas.

Por favor, hasta hoy lo que sabemos es que COVID-19 no es sinónimo de muerte. La mayoría de afectados se recupera. Si mantenemos las medidas de prevención (lavarnos bien y constantemente las manos, usar tapabocas y consultar en caso de síntomas), vamos a disminuir la transmisión del nuevo coronavirus y otras enfermedades respiratorias.