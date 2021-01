¿Qué pasaría si la vacuna no logra neutralizar alguna variante del COVID-19?

Adolfo García Sastre, director del Instituto Global de Salud y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, habló con Noticias Caracol sobre las variantes del COVID-19 y la vacuna contra este coronavirus , temas que acaparan la atención del mundo.

A diario hay anuncios sobre mutaciones, variantes: la del Reino Unido, Sudáfrica, Brasil. ¿Qué debemos tener claro ante tanta información?

Siempre hay que estar pendiente de nuevas variantes que puedan surgir en esta pandemia, pero el virus no ha cambiado fundamentalmente de cómo es. El virus sigue propagándose de la misma forma y sigue causando enfermedad severa en grupos de riesgos.

Posiblemente hay cierta preocupación con variantes que puedan ser más contagiosas, porque entonces las medidas tienen que ser más drásticas para poder evitar los contagios.

Pero no es que estas variantes se propaguen 10 veces más o 5 veces más que las anteriores, pueden propagarse quizás algo más rápido que las anteriores, lo cual es preocupante.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las mismas medidas que se usan para las variantes anteriores se usan también para poder evitar contagios con las nuevas y que en el momento que una variante se introduzca en un país todavía tarda tiempo en hacerse prevalente.

Ahora mismo, lo más importante, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos vacunas, es intentar conseguir la mayor cantidad posible e intentar inmunizar a la mayor parte de la gente. Las vacunas siguen siendo una forma efectiva de poder parar los contagios, con lo que tenemos ahora y con las variantes que están surgiendo.

Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para que el virus no cambie, no mute, al menos tan rápido?

Ahora mismo, el virus, por la razón que, por ser un virus, va a estar siempre mutando y la mayor diversidad se genera cuanto más virus esté circulando.

Las mismas precauciones que estamos usando para evitar contagios, evitar enfermedad severa, son las mismas que se tienen que usar para evitar que haya mucha formación de variantes.

¿Qué podría pasar con ellas y nuevas variantes que cambiaran las reglas de juego?

Si una nueva variante es capaz de no ser neutralizada por la inmunidad que está inducida sobre todo por las vacunas, en ese caso se necesitaría una vacuna contra esta nueva variante.

Eso cambiaría mucho la vacunación, porque habría que hacer vacunas que serían multivalentes, lo mismo que ocurre con un virus de la gripe.

Eso todavía no parece que se necesite y, aunque no se puede descubrir del todo, yo creo que va a tardar todavía tiempo para que haya suficiente presión selectiva para que el virus realmente pueda cambiar antigénicamente, si es que puede cambiar de modo drástico como ocurre con el virus de la gripe, y sea necesaria actualizar las vacunas o tener vacunas multivalentes.

Ahora mismo, el problema es lo que tenemos circulando y eso se puede resolver con las vacunas que tenemos en este momento.

Hay que seguir optimistas con las vacunas, las que tenemos funcionan contra las variantes descritas y van a seguir funcionando por un buen tiempo.

Puede complicarse en cuestión de la logística de que haya que cambiar la vacuna, a lo mejor cada dos años, cada tres años, pero el virus no va a causar tantos problemas.

Incluso, si cambia una vez que ya la vacuna se está empezando a usar en mucha gente, no va a causar tantos problemas como al principio, cuando no había nada de inmunidad.

Los países no van a la misma velocidad en la vacunación, ¿qué implicaciones podría tener esto?

Por desgracia hay unos países que tienen una logística y una economía que les brinda mayores posibilidades de adquirir la vacuna y ponerla rápidamente en la gente, y otros países que necesitan ayuda para ello.

Entonces, es un momento de ser solidario, de no olvidarnos de nuestros vecinos simplemente porque son pobres y no tiene la capacidad de poder vacunar a todo el mundo, y hacer lo posible también no sólo para vacunar nuestro por su propio país, sino vacunar por fuera para que realmente se acabe el problema cuanto antes.

¿Qué sabemos de las defensas que desarrollan los que se han infectado y los que se han vacunado, cuánto durarían?

La inmunidad natural dura más de un año en la mayor parte de la gente que ha sido infectada. Esperemos también que las vacunas duren al menos un año. Pero todavía es pronto para poderlo decir.

Como autoridad científica en el tema, ¿qué es lo que más le preocupa: variantes, inmunidad o vacunación?

Ahora mismo lo que más me preocupa es que no se vacune a la gente con la suficiente velocidad y la razón es porque es una carrera ahora mismo contrarreloj.

Estamos en el momento de más infecciones que existen, pero tenemos algo que puede pararlas que es la vacunación, pero necesita ser administrada y necesita tiempo antes de que dé lugar a inmunidad.

Y eso es lo que más me preocupa que no se logre vacunar la gente con la suficiente rapidez como para disminuir esto que mucha gente llama ya la tercera ola del coronavirus.