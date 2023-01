¿Qué se ha ganado con la cuarentena en Colombia hasta ahora?

La doctora Fernanda Hernández habló con el infectólogo Carlos Álvarez para conocer el impacto de la cuarentena frente al contagio de COVID-19 en Colombia.

Luego de 33 días de aislamiento preventivo obligatorio y gracias al esfuerzo de todos, se ha ganado tiempo para que el sistema de salud se prepare para enfrentar el pico epidemiológico de coronavirus .

1. ¿Qué hemos ganado hasta ahora con las medidas, además de tiempo?

Carlos Álvarez: Objetivamente hemos logrado tiempo con este aislamiento preventivo obligatorio. Lo más importante que hemos logrado es disminuir el número de casos infectados que llegan a los hospitales y a las Unidades de Cuidados Intensivos y por lo tanto se ha llegado a una menor cifra de personas que infortunadamente fallecen.

2. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los casos de COVID-19 en Colombia y que podemos concluir?

C.A.: Lo que sí se ha logrado es cambiar la curva, que teníamos con una pendiente muy alta, gracias a la disciplina de todos los colombianos. Sin embargo, esto contribuye a la disminución, pero no a la supresión completa o a que nunca más haya casos de aquí en adelante.

3. Los países que están implementando estrategias de reapertura, en su mayoría, ya pasaron por el pico, nosotros aun no y mañana se reactivan dos sectores ¿Por qué se tomó esta medida?

C.A.: La diferencia ha sido el momento en que se toman las medidas, todas las mismas, pero en momentos diferentes y entre más tarde se tomen las medidas va a haber una curva más alta. Afortunadamente no estamos en el pico, pero todavía hay personas susceptibles y si no se toman las medidas de precaución perderíamos tiempo y tendríamos un nuevo pico, es por eso que no se puede levantar la cuarentena completa, para que nos enfermemos al mismo tiempo.

4. Cuáles son los principales indicadores y metas para el seguimiento para que no se pierda el terreno abonado.

C.A.: Son varias, la idea más subjetiva es que tenemos que cumplir las normas básicas de bioseguridad. Los que podemos salimos justamente cumplir con el lavado de manos, el aislamiento físico de 1 o 2 metros de distancia, desinfectarse al volver a casa. Ese tipo de medidas es lo que va a permitir que va a cambiar la velocidad de propagación.

Finalmente, el doctor Carlos Álvarez señaló la necesidad de entender la importancia del aislamiento ya que si no lo hacemos, más que enfermarnos “vamos a ver que perdemos personas de nuestro núcleo familiar, trabajo o amigos”.