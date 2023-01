¿Qué significa que Colombia entre en la fase de mitigación del COVID-19?

La decisión se toma porque más del 10% de los pacientes con coronavirus en el país no sabe cómo se infectó. Aislamiento social es ahora mucho más importante.

Colombia ya pasó por las fases de preparación y contención del coronavirus y entrar en la etapa de mitigación significa que ya se perdió el nexo epidemiológico, es decir, ya no saben quién contagió quién, y el virus circula en la comunidad.

“Cuando pasamos a la fase de mitigación significa que nos estamos concentrando en la infraestructura hospitalaria y en atender adecuadamente a las personas que requieren atención para evitar las complicaciones médicas”, explica el infectólogo Carlos Álvarez.

Por ello, la estrategia de mitigación fortalece la necesidad de ganar tiempo, aplanar la curva, para que el sistema de salud no se desborde, como se ha logrado hasta el momento con las medidas adoptadas.

El Ministerio de Salud ha dicho que, con las estrategias instauradas hasta ahora, no se han disparado los casos.

¿Por qué seguir con el aislamiento?

“Retirar esta medida llevaría a que se presentara el pico que estamos tratando de retrasar. Es una medida de largo aliento que nos va a tomar varios meses y es la mejor opción que tenemos”, puntualiza el epidemiólogo Julián Fernández-Niño.

¿Se ampliaría la cuarentena?

“La pandemia no se puede controlar con uno o dos días o semanas de cuarentena. Para que haya un verdadero control de una epidemia de forma natural debe estar infectado por lo menos el 60% de la población. Lo que hacemos con estas medidas sanitarias es que no se infecten todos al tiempo, si no que lo hagan en un periodo más largo”, indica Álvarez.

Sin embargo, aunque aclara que las cifras podrían cambiar si se encontrara un tratamiento o una vacuna, hace énfasis en que el brote puede durar meses, sin que eso signifique que todo el tiempo vaya a haber cuarentena nacional o medidas sanitarias.

Paciencia, confianza y solidaridad en comunidad siguen siendo claves para enfrentar esta emergencia como país.

