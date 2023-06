Este viernes, dos de junio de 2023, es el Día Mundial de Acción por los Trastornos Alimenticios. Este problema afecta a siete de cada mil mujeres y a uno de cada mil hombres.



Natalia Pulido fue diagnosticada hace ocho años con anorexia nerviosa, uno de los trastornos alimenticios que causan daño no solo al que lo padece.

“Yo no consumía nada, solamente tomaba agua y comida fruta pocas veces, pero era lo único que comía. Inconscientemente, estaba generando mucho daño a mi familia, a mí misma. Yo estaba muy débil y empecé a tener problemas de sueño, me dormí en clases y en las noches no dormía. Mi corazón latía más despacio”, contó Natalia.

¿Qué provoca los trastornos alimenticios?

Afecciones que pueden ser causadas por distintos factores, incluyendo genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos, pero, sobre todo, sociales.

Factores genéticos y biológicos

Existe evidencia de que los trastornos alimenticios pueden tener una base genética, lo que significa que las personas con antecedentes familiares pueden tener un mayor riesgo de desarrollarlos. Además, se ha observado que ciertos desequilibrios químicos en el cerebro pueden influir en la aparición de estos.

Publicidad

Factores psicológicos

Los trastornos alimenticios a menudo están asociados con problemas emocionales y psicológicos como baja autoestima, perfeccionismo, insatisfacción corporal, ansiedad, depresión, entre otros.

Las presiones sociales y culturales que enfatizan la delgadez y la apariencia física también pueden desempeñar un papel importante.



Factores ambientales

Los factores ambientales, como la influencia de la familia, los amigos o los medios de comunicación, pueden desempeñar un papel significativo en el desarrollo de los trastornos alimenticios.

Los mensajes constantes sobre la pérdida de peso, los estándares de belleza irreales y la promoción de dietas restrictivas pueden contribuir a la aparición de estos trastornos.

Publicidad

Experiencias traumáticas

Algunas personas que han experimentado traumas físicos, emocionales o sexuales pueden desarrollar trastornos alimenticios como una forma de lidiar con el trauma o tener cierto control en sus vidas.

“Una cosa que tiene mucho peso es la presión mediática, la presión por un cuerpo perfecto, las redes sociales. Sin embargo, otra cosa superimportante son las dinámicas disfuncionales y las historias de trauma y abuso sexual, por ejemplo”, explicó Carolina Acosta, psiquiatra.

Trastornos alimenticios como bulimia y anorexia son vistos como algo que debe sobrellevarse en la intimidad.

“En general, la permanencia es mucho más alta en las mujeres, sin embargo, los hombres sí sufren de trastornos de conducta alimentaria, lo que pasa es que es un tema menos hablado y le damos muchísima menos visibilidad, pero la prevalencia cada vez va más en aumento”, agregó la especialista.

Publicidad

Por eso, es importante hablarlo. En el caso de Natalia, gracias al amor por el baile y su valentía, ella y su familia buscaron ayuda a tiempo.

“Hablemos de todas esas cosas que nos están haciendo sentir incómodos, que puede que sean pequeñas, pero más adelante puede desencadenar ese tipo de cosas. No están solos, háblenlo, exprésenlo antes de que pueda agravarse”, concluyó Natalia.

En este Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, el llamado es a educar y fomentar una alimentación saludable sin caer en extremos. Promover una actividad física moderada, favorecer la construcción de la autoestima y evitar poner un excesivo énfasis en el peso y la figura.