¿Qué tanto influye el frío y el calor en la expansión del coronavirus COVID-19?

Aún no hay claridad sobre el tema por tratarse de un virus nuevo. Sin embargo, esta información le puede interesar.

No sabemos cómo se va a comportar, recalca la doctora Fernanda. Lo que se sabe es que otros virus respiratorios están en todos los climas: vemos que en la Costa las personas también tienen resfriados y neumonías.

Específicamente con el COVID-19 los países más afectados pasan por invierno y no sabemos exactamente qué va a pasar en países del trópico. Lo cierto es que por no saber qué va a pasar es que no podemos bajar la guardia.

Además, estas medidas no solo ayudan a prevenir el nuevo coronavirus sino otros que están en pico y que sabemos que, si se disparan en esta época de lluvias, causan complicaciones y congestionan los centros de salud

Hay que seguir con las medidas de higiene, la etiqueta respiratoria y reconocer señales de alarma. Entre las más importantes, está el lavado de manos. Le explicamos cómo hacerlo: