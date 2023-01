¿Qué tiene que ver el sexo con la donación de sangre?

Mucho, pues usted debe ser consciente de no haber tenido relaciones no seguras 15 días antes y responder sinceramente la encuesta que le hacen.

Tenga en cuenta que si usted contrajo una enfermedad, puede que no haya síntomas y que termine causándole problemas al receptor.

Publicidad

A diario en Colombia se realizan cerca de 2.500 trasfusiones de sangre, las cuales salvan vidas de personas con anemia, leucemia y hemorragias, entre otras.

Ahora bien, una donación de sangre no equivale a un examen. Es decir, “tú no puedes donar sangre para saber si tienes hepatitis B, hepatitis C, si tienes chagas, si tienes sífilis o VIH”, advierte la epidemióloga Mónica Mantilla.

Nueve de cada diez necesitarán sangre para ellas, un familiar o un amigo.

Vea también:

Publicidad