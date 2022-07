¿Queda un sistema de salud quebrado? Esto respondió el ministro Fernando Ruiz

A dos semanas de dejar el cargo, el ministro de salud Fernando Ruiz hace en Noticias Caracol un balance de su gestión. Sin duda, tuvo que hacerle frente a la peor crisis sanitaria de la historia: la pandemia del COVID-19. ¿Todavía hay anuncios sobre la vacunación COVID? ¿Cómo queda el Ministerio de Salud? ¿Qué le aconseja a la ministra designada?



Con la misma calma con la que lo vimos durante los 880 días que ha estado frente a esta crisis, Ruiz hace un balance que califica como agridulce.

Por un lado, “pues 140 mil personas fallecidas, más de 6 millones de colombianos, probablemente muchos más que han sido contagiados y todas las afectaciones que quedan: postcovid, la salud mental. Pero, por otro lado, yo creo que es un balance satisfactorio el ver que en Colombia pudimos pasar esta pandemia sin haber tenido que enfrentar cosas que se ven en otros países. No tuvimos muertos en las calles, no tuvimos personas teniendo que compartir un ventilador para poder sobrevivir. No tuvimos crisis realmente de oxígeno, no tuvimos situaciones en las cuales las personas tuvieran que vender su casa para pagar la atención y, de alguna forma, también satisfactorio cómo logramos reactivar nuestra sociedad”.



Sobre algunas de las tantas decisiones que se tomaron durante la pandemia dice: “hubo algunas medidas que, claramente mirándolo en retrospectiva, se hubieran podido tomar diferente y, probablemente, los resultados hubieran sido algo mejores. Por ejemplo, en la cuarentena habríamos podido no cerrar muchas regiones muy rurales del país, donde realmente la epidemia llegó mucho tiempo después”.

El ministro de Salud es enfático en que la evidencia científica disponible fue la base de la mayoría de las decisiones, pero no siempre había información, se iba construyendo en el día a día, por eso en varios casos se orientaron con la experiencia e incluso la intuición.



Entre otras cosas, respondió a cuestionamientos sobre el sistema de salud: ¿queda quebrado?

“El sistema de salud no está quebrado. El sistema de salud es un sistema de salud que tuvo unas limitaciones y unos problemas muy severos de cartera, creo que es un sistema de salud que durante mucho tiempo tuvo un problema de financiamiento, pero la película hoy es completamente diferente. Con la ley de punto final nosotros pudimos pagar todas las deudas del pasado y queda prácticamente un sistema que no tiene deudas anteriores al 2019. Queda con una capacidad de respuesta y con una estructura financiera bastante solidad. Quedan algunas deudas, seguramente, que nosotros estimamos que pueden estar alrededor de 1,5 o 1,8 billones, máximo, y se irán resolviendo a lo largo de los próximos años, pero evidentemente sí queda una situación financiera mucho más cómoda”, puntualizó.



¿Qué consejo le daría Fernando Ruiz a la ministra de Salud entrante, Carolina Corcho?

“Escuchar porque el sector salud no es un sector en el cual uno puede llegar a imponer cosas o decir hágase así. Yo eso lo aprendí como viceministro y lo reforcé como ministro”, fue el mensaje que le envió Fernando Ruiz a Carolina Corcho.