“Querían extorsionarme”: cirujano Ricardo Urazán replica a quienes lo señalan de mala praxis

¿Qué tiene usted que decir frente a las denuncias que se hicieron en su momento, año 2016, de mujeres que lo acusan de una mala práctica en las cirugías y que salieron en un informe de Noticias Caracol?

“Pues, como ya saben, soy cirujano plástico y pues muchas personas mal intencionadas utilizaron el noticiero y personas para perjudicarme. Pero hoy tengo aquí las pruebas de que fueron falsas, no hubo ninguna víctima como dijeron. Tengo aquí pruebas, el noticiero dijo que tenía 35 víctimas y denuncias.

El juzgado le solicitó a la Fiscalía mis antecedentes y la Fiscalía les envió este documento con fecha del 25 de agosto de 2020 donde dice:

‘Consultado el sistema de información del SPOA, por los parámetros de nombres y apellidos y número de cédula no se encontró ningún registro en el que fuera interviniente el doctor Urazán’.

Con esto dejo claro que no he tenido ni tengo ni tendré ninguna víctima”.

¿Cuántas mujeres de las que aparecen en las notas que publicó Noticias Caracol usted operó e identifica?

“Una, una sola, el resto puedo demostrar que son falsas; todas. Una sola, se llama Alexandra Niño, tengo las fotos de ella, que fue la que puso la supuesta denuncia, pero, antes de continuar, quiero aclararle que traigo todos mis antecedentes del Tribunal de Ética Médica, donde se certifica que no registro ningún antecedente disciplinario hasta la fecha”.

¿Por qué lo acusa la señora?

“Ella se operó en el 2015 y llegó 8 meses después a reclamar que le había quedado la cicatriz fea. Nosotros la miramos en la clínica y le dijimos ‘no hay problema, le hacemos una corrección de la cicatriz’, pero ella no quiso la corrección, sino que quiso que le devolviéramos 9 millones de pesos”.

¿Pero usted dice que ella quiso extorsionarlo, lo llamó para pedirle dinero?

“Fue a la clínica a pedirme 9 millones de pesos, hizo un escándalo y yo le llamé la Policía y la sacaron de la clínica y, por eso, al otro día me llegó el noticiero, me llegó la periodista a hacerme la entrevista”.

¿Usted conoce a las señoras Marisela Bonilla Durán, Aura Patricia Mendiola, Gloria Inés Ramírez Camacho, Mirles Carolina Bohórquez y Adalí Rivera Abril?

“Todas las que usted me está nombrando, dos o tres personas de ellas, gracias a la noticia, pensaron que yo no era médico. Entonces, la gente se confundió, pensó que yo no era médico cirujano y fueron a poner quejas. Afortunadamente, como dicen los documentos, salí libre de todas las investigaciones".

¿Por qué una funcionaria de la Secretaría de Salud que sale en los informes dice que fueron cerrados dos quirófanos?

“Nosotros los médicos siempre alquilamos una sala de cirugía, nosotros no somos los dueños, muy poquitos cirujanos tienen clínica propia. Esa clínica no era mía, nosotros alquilábamos los quirófanos para poder operar.

A raíz de la noticia llegó la Secretaria de Salud y cerraron la clínica porque encontraron material particulado, pasaron el dedo por las paredes, o sea buscaron algo para cerrar, pero en realidad no encontraron que los profesionales no fueran idóneos, todo eso lo encontraron perfecto. Solo encontraron protocolos y material particulado".

¿Pero no era peligroso para los pacientes?

"Peligroso es si no encuentran asepsia, antisepsia en los equipos, pero los equipos estaban en perfecto estado, lo único que encontraron fue material particulado y encontraron que dizque óxido.

Les voy a aclarar donde estaba el óxido, debajo de los extintores, fuera de las salas de cirugía, o sea, eso no era peligroso para un paciente”.