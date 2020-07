¿Quién pagará la incapacidad laboral a personas sin coronavirus, pero que tengan síntomas?

El gobierno nacional, bajo el concepto del Ministerio de Salud y otras entidades, ha determinado que la familia de una persona con coronavirus ya es sospechosa de estar infectada aun si no se le ha tomado la prueba. Por tanto, “esas personas tienen que irse a un aislamiento obligatorio”, recalcó el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.

Según ese parámetro surge la duda en el tema laboral: ¿quién asumirá la incapacidad?

El ministro Cabrera señaló que el gobierno estudia cómo cubrir estos gastos adicionales. En condiciones normales, las EPS y el Ministerio de Salud “dicen que se debe acudir al tema de

solidaridad del empleador”, pero en el contexto de la pandemia dichas incapacidades se multiplicarán considerablemente.

“Tenemos que buscar una solución. ¿Qué estamos haciendo? Con fondo de riesgos laborales y con las ARL estamos proponiendo que, a través de la figura de riesgos laborales, las personas con contrato de trabajo tengan un ingreso monetario, para no dejar a ese trabajador sin ingreso cuando lo manden a la casa”, manifestó el ministro.

Para los trabajadores informales, mintrabajo señaló que “los vamos a ubicar con el programa de ingreso solidario”.

Así las cosas, Ángel Custodio Cabrera sintetizó: “El que tiene su incapacidad entregada por un médico, no tiene ningún problema. Aquellos que todavía no tienen la enfermedad, pero son sospechosos, miraremos: si tiene contrato de trabajo, que la incapacidad se pague con ARL. Si no tiene contrato de trabajo, con ingreso solidario”.

“Vamos en esa línea”, explicó sobre la propuesta que se presentará a las diferentes instituciones como gremios.

