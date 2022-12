Quienes fuman marihuana tienen más relaciones sexuales, asegura estudio científico

A esa conclusión llegó Michael Eisenberg, de la Universidad de Stanford, tras evaluar las respuestas de más de 51.000 personas de entre 25 y 45 años.

“Alrededor del 24,5% de los hombres y el 14,5% de las mujeres en el análisis informaron haber usado marihuana, y hubo una asociación positiva entre la frecuencia del uso de marihuana y la frecuencia de las relaciones sexuales”, informó el centro de estudios.

“Esta relación se aplica a ambos sexos: las mujeres que negaron el consumo de marihuana en el último año, por ejemplo, tuvieron relaciones sexuales en promedio 6,0 veces durante las cuatro semanas previas, mientras que esa cifra fue de 7,1 para los consumidores diarios de marihuana. Entre los hombres, la cifra correspondiente fue de 5,6 para los no usuarios y 6,9 para los usuarios diarios”, añadió.

El trabajo, publicado en la revista científica Journal of Sexual Medicine, abrió un intenso debate.

“No quiere decir que si se fuma más marihuana, se tendrán más relaciones sexuales", aclaró Eisenberg quien fue apoyado por el departamento de urología del claustro estadounidense.

El estudio usó información de la encuesta nacional de crecimiento familiar de EE. UU., que proporciona información sobre estructuras familiares, prácticas sexuales y maternidad.

Dentro de las preguntas se consultó a las personas si habían fumado marihuana en el último mes y con qué frecuencia en el último año.

“La correspondencia positiva entre el consumo de marihuana y la frecuencia del coito era independiente del estado demográfico, de salud, matrimonial o parental”, comunicó la universidad.

“En otras palabras, los consumidores de marihuana están teniendo aproximadamente un 20% más de sexo que quienes no la usan”, declaró Eisenberg.

El informe, no obstante, advierte sobre otros estudios que identificaron incremento de la disfunción eréctil en usuarios intensos de la marihuana, así como de hombres con conteos de espermatozoides reducidos por la misma causa.

