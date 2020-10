¿Quiénes pueden recibir la vacuna experimental contra el COVID-19? Estos son los requisitos

El director de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Cardiovascular de Colombia, Federico Silva, explicó cuáles son los requisitos para que voluntarios puedan hacer parte de los ensayos clínicos con la vacuna experimental contra el coronavirus COVID-19, que comenzaron este miércoles 7 de octubre en el país.

“Este estudio clínico de investigación es para personas mayores de 18 años, no hay un límite superior de edad. Inicialmente se vacunarán las personas que no tengan ningún factor de riesgo, ninguna enfermedad, es decir, aquellas que no sean obesas, hipertensas ni diabéticas”, dijo.

La próxima semana, de acuerdo con el médico, se empezarán a realizar las pruebas en pacientes que tengan alguna morbilidad.

“Importante, la vacuna es para prevenir el COVID, entonces, es para personas que no hayan presentado la enfermedad hasta el momento”, anotó.

Silva explicó también que la mitad de los voluntarios recibirán la vacuna real y a los demás se les aplicará un placebo, como una “vacuna de mentiras”, para verificar su eficacia y ya que el rigor científico exige que se puede comparar con algo.

“Lo que queremos al final es mirar qué porcentaje de personas que reciben la vacuna activa se enferman y compararlo contra los que reciben el placebo. Si los que se enferman de COVID son las que reciben el placebo, es claro que la vacuna está siendo eficaz”, indicó.

Asimismo, el médico señaló que a los pacientes se les explica a cabalidad el estudio y deben firmar con consentimiento informado.

“Después, médicos entrenados para esto evalúan su condición de salud, se les toman exámenes y luego se llega a vacunar”, anotó.

Este miércoles se comenzó a aplicar la vacuna experimental contra el coronavirus COVID-19 a 18 personas voluntarias.

“Se observan durante un tiempo en la Fundación Cardiovascular y, después de eso, van a su casa a seguir su vida común y corriente”, dijo el doctor, al enfatizar que, por supuesto, esto involucra seguirse con el autocuidado a través del uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico.

Federico Silva aseguró que no es posible dar una fecha exacta para establecer si la vacuna resulta efectiva, pero puntualizó que eso no será antes de varios meses.

Dicho ensayo clínico se empezó a ejecutar en Santander, donde se espera que unas 500 personas se sometan voluntariamente al mismo.