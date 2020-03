¿Quiénes son los más vulnerables al COVID-19?

Aunque por ser un nuevo coronavirus pone en riesgo a todos, las complicaciones suelen aparecer en personas mayores.

Tenga en cuenta, sin embargo, que hasta ahora el 80% de los casos son leves.

“A mayor edad, mayor riesgo. El riesgo es continuo. Conforme el incremento de la edad, se tiene más riesgos de complicaciones y de morir. Pero el riesgo es especialmente importante después de los 60 años”, explica Edwin Silva, jefe de infectología de la Clínica Shaio.

No obstante, tenga cuidado, no se puede caer en generalizaciones.

“No quiere decir que, si tengo más de 80 años y me infecto, me voy a morir. Simplemente quiere decir que tengo más riesgo. Lo mismo, no quiere decir que, si tengo 55 años y me infecto, no me va a pasar nada”, añade Silva.

Finalmente, el especialista invita a discutir este tema en familia y planear quién cuidaría a quién si alguien se enferma.

Es momento de mantener buenos hábitos que garanticen una salud óptima.