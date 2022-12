Radiografía de Medimás: este documento detalla por qué Procuraduría investiga a la Supersalud

Son cerca de 15.943 quejas en 8 departamentos y las tutelas se han triplicado. Ministerio Público dice que entidad no garantizó la salud de los afiliados.

Las caras largas de los pacientes rogando para ser atendidos por Medimás son la razón para que la Procuraduría abrió investigación a la Superintendencia de Salud. Y es que hace más de un mes le pidió que interviniera a Medimás y que garantizara el bienestar de los usuarios, algo que no se ha cumplido.

“Aquí ha habido una cantidad de incumplimientos que son lamentables, hemos dicho que con la salud de los colombianos no se juega. Quedó demostrado que ellos no estaban preparados para asumir esa responsabilidad”, indicó Fernando Carrillo, procurador general.

La Procuraduría tiene en su poder 15.943 quejas de usuarios. Todas relacionadas con falta en la asignación de citas y suministro de medicamentos.

Las filas de quienes ruegan atención han sido desde el pan de cada día desde que Medimás reemplazó a Cafesalud.

En este documento conocido por Noticias Caracol, la Procuraduría le abre investigación a la Superintendencia de Salud, entre otras cosas, por haber permitido que Medimás entrara en operación "sin tener la capacidad técnica y científica necesaria para el correcto desempeño de sus funciones".

Por muchas razones que se resumen en una sola: miles de pacientes no están siendo atendidos y la Procuraduría cree que la Superintendencia de Salud, no está haciendo lo que debería.

Vea, además:

Abren investigación contra supersalud por autorizar entrada en...