¿Realmente necesita una cirugía plástica? Mírese primero por dentro y piénselo bien

Poner su cuerpo bajo un bisturí no resolverá problemas sentimentales, de autoestima, ni lo hará idéntico a su personaje favorito, dicen expertos.

“De cada diez pacientes, de uno a tres no requieren la cirugía”, considera Osiris Arévalo, cirujana plástica facial.

“El problema es más mental que físico”, agrega.

La especialista aconseja a quienes han pensado en este procedimiento que “primero se quieran a sí mismas, que entiendan que la cirugía no es la solución y que la belleza es tanto interior como exterior”.

Y es que en diciembre estos procedimientos aumentan un 50%.

No ponga su cuerpo en manos de cualquier cirujano, en especial cuando le ofrezcan gangazos o la promesa de un resultado perfecto, hacerlo puede ocasionarle problemas de salud o, incluso, la muerte.

En lo que va de 2018, siete personas fallecieron en Colombia por ponerse en manos de cirujanos sin título o en clínicas de garaje.

En contexto:

Capturan a médica por muerte de una joven en procedimiento estético