Recibió vacuna Pfizer en primera dosis y le iban a dar otra en la segunda: ¿se puede o no?

Doña Isbelia Mendoza, una mujer diabética, con fractura de cadera y que pertenece al grupo de la tercera edad, llegó al centro comercial Plaza de Las Américas, en Bogotá, para recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 . Sin embargo, se encontró con que ese inmunizante se había agotado.

Aun así, la mujer dijo que funcionarios de la IPS que está en el centro comercial le dieron un turno para aplicarse un biológico, que no era la vacuna Pfizer.

“Me dijeron que ya no estaban vacunando con la Pfizer, es la segunda dosis que toca que me apliquen. Ahí me colocaron el número 2 para aplicarme otra vacuna, que me dijeron que esa me la podían poner”, señaló.

Según doña Isbelia, los funcionarios le aseguraron que no hay ninguna contraindicación por aplicarle una segunda dosis de un inmunizante distinto a la vacuna Pfizer.

“El señor y la señorita dicen que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, lo importante es que uno tenga la vacuna que tienen que colocarle a uno para el COVID”, comentó.

Ante esta denuncia, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, envió una alerta y fue contundente al señalar que esto no se puede hacer, ya que es un procedimiento que no está certificado ni aprobado por especialistas.

“Tenemos dosis para poner, tanto primeras como segundas dosis, pero, toda vez que la segunda dosis debe ser del mismo biológico que usted se puso en la primera, privilegiamos las Pfizer durante estos dos días, martes y miércoles. Para el jueves, estaremos nuevamente con nuestro acostumbrado proceso de vacunación, tanto primeras como segundas dosis”, indicó.

La Secretaría y el Ministerio de Salud han sido enfáticos en que aplicarse dos vacunas diferentes no solo no está permitido, sino que es un error en caso de realizarse.