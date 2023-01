Reconstrucción mamaria, esencial en el tratamiento del cáncer de seno

Esta parte del cuerpo es importante en la identidad de una mujer. Pacientes pueden optar por prótesis o sus mismos tejidos.

El tratamiento contra el cáncer de mama, no termina con la quimio o radioterapia y la mastectomía.

Muchas de las mujeres que han tenido que someterse a esta intervención, recuperan su femineidad con la reconstrucción mamaria que, según el cirujano plástico Carlos López Valderrama, especialista en microcirugía, puede realizarse con prótesis “similares a las que se emplean con fines cosméticos” o tejidos de la paciente que no sacrifican “los músculos de la pared abdominal”.

Se “retira la piel y la grasa del abdomen, y esos tejidos los vamos a conectar a los tejidos del tórax utilizando microscopio y conectando los vasos sanguíneos que nutren ese tejido”, explica.

La ventaja de la segunda opción, afirma, “es que es un seno que dura toda la vida”.

La única contraindicación para realizar este procedimiento, recalca, es que las condiciones generales de salud de la paciente no permitan realizarlo.