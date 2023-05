Reforma a la salud “empieza a ser percibida como una imposición casi caprichosa”: Alejandro Gaviria

Opositores de la reforma a la salud plantearon en el Congreso sus argumentos de por qué el proyecto no debe ser aprobado. Entre los que hablaron estuvieron Alejandro Gaviria, exministro de Gustavo Petro y que además dirigió la cartera de Salud en la administración de Juan Manuel Santos, así como Fernando Ruiz, exfuncionario de Iván Duque.

Ambos dieron sus razones para no seguir adelante con la iniciativa, que señalan de inconveniente, ilegítima, que no es apoyada por los pacientes y, adicionalmente, no tiene consensos y elimina la libre escogencia por parte de los pacientes en el aseguramiento.

Para Alejandro Gaviria, la reforma a la salud, “va mal en la forma y en el fondo. Está muy lejos de los consensos, el trámite ha sido accidentado, el texto es incompleto, a veces incoherente, pero sobre todo empieza a ser percibido como una imposición casi caprichosa, comienza a ser concebido como ilegítimo por la mayoría de los agentes del sistema -pacientes, médicos, trabajadores de la salud, prestadores y aseguradores-”.

Por su parte, Fernando Ruiz cree que el proyecto plantea “un sistema en el que el paciente deja de ser el centro y lo importante se vuelve la institución”.

“Uno lo que siente cuando ve esta reforma a la salud es que estamos peleando, no por la salud de los colombianos, uno siente que estamos peleando por la plata de la salud, por los 85 billones de pesos que los colombianos hemos gastado e invertido en salud”, agregó.

Se prevé que este martes se vote parte del articulado, 30 artículos que no tienen proposiciones y que recibirían el beneplácito de varios partidos.

Y mientras avanza el debate de la reforma a la salud, la Asociación de Clínicas y Hospitales hizo un llamado de urgencia para que se paguen las millonarias deudas que se tienen con cerca de 211 instituciones médicas y que ascienden a los 14 billones de pesos, algo que no se había observado en los últimos 25 años.

En el primer lugar están las EPS del régimen contributivo, que les deben a los prestadores cerca de 7,1 billones de pesos. En los 3 primeros lugares están la Nueva EPS ($2,1 billones), Sanitas ($825.655 millones) y Sura (628.974 millones).

También se les suman EPS del régimen subsidiado que les deben a las clínicas 3,2 billones de pesos: Savia Salud ($438.183 millones) y Emssanar ($410.820 millones) y el Estado representado por alcaldías, gobernaciones y la Adres debe 1,2 billones de pesos.

El director de la Asociación de Clínicas y Hospitales, Juan Carlos Giraldo, considera que esto “empieza a causarles problemas financieros a las entidades hospitalarias que, por su lado, tienen que pagar todos los servicios personales e insumos, dispositivos y medicamentos en un corto plazo; esa diferencia de uno y otro momento genera para los hospitales una presión financiera, adicional a la de funcionamiento diario y hace que muchos de los procesos asistenciales puedan estar en riesgo”.

Entretanto, las EPS del régimen contributivo, las que más están adeudando a clínicas y hospitales, afirman que lo que buscan es que el gobierno les pague lo que les debe hasta el momento de años anteriores.

“Hay unas deudas pendientes por parte de la Adres de presupuestos máximos tanto de 2021 como de 2022, que generarían un flujo importante de recursos y que permitirían disminuir las deudas. El Congreso ya definió dentro del plan de desarrollo un mecanismo de giro directo que empezará a aplicar cuando se sancione la ley, mejora el tema de flujo, pero no el tema de suficiencia de recursos así gire muy rápido; si los recursos no son suficientes para cubrir la necesidad de salud de los colombianos, se seguirá generando y ampliando la cartera”, indicó Paula Acosta, presidenta de Acemi.

Las entidades también expresaron su preocupación por una deuda vigente que tiene que ver con las EPS que fueron liquidadas y que asciende 2,6 billones de pesos.