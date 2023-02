Reforma a la salud en detalle: ¿cambiarán las cotizaciones de empleados y empresas?

Con el proyecto de reforma a la salud , ya en manos del Congreso, se conocieron los artículos y empiezan a estudiarse los alcances de la iniciativa del Gobierno. Por eso, Noticias Caracol analizó algunos de los puntos claves de la reforma, especialmente en lo que tiene que ver con los usuarios y su atención, los medicamentos, las EPS y el personal de salud.

¿Cómo será la atención de los usuarios en la nueva reforma a la salud?

Los usuarios serían trasladados de forma progresiva de sus EPS a los centros de atención primaria, que estarán ubicados en barrios, localidades, municipios y departamentos para garantizar los servicios básicos de salud cercanos al individuo y su familia.

Esa función está consignada en el artículo 84, que desglosa cuáles serán sus funciones en el marco de la atención primaria en salud que contempla, además, las redes integrales de servicios de salud.

Eso incluye estos centros de atención primaria y los hospitales y clínicas de mediana y alta complejidad de carácter privado, publico o mixto.

¿Qué son los centros de atención primaria y cómo funcionarán?

Todo empieza en los centros de atención primaria. Su meta es la atención en menos de 24 horas al usuario que hace parte de la comunidad a la que pertenece el centro y allí mismo, si se requiere, es remitido a un hospital o clínica.

Esta remisión le garantizará al paciente el transporte adecuado, los medicamentos y el tratamiento.

Así lo explicó Félix León Martínez, director de la Adres –Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- a Noticias Caracol: “Estos centros de atención primaria estarán en los barrios, en el municipio donde vive una persona. Debe responder a cuidar la población de un territorio”.

¿Qué pasa si me enfermo en Cartagena y mi centro de atención primaria es en Bogotá?

“Los servicios de urgencia siempre son abiertos. Incluso, si tienes que vivir en Cartagena un tiempo, está previsto de que hagas un traslado. El centro de atención primaria maneja la salud del barrio. Maneja la información del barrio. Va a trabajar en cuidar la salud de 25.000 habitantes del barrio”, indicó el funcionario.

¿Cambiarán las cotizaciones en el proyecto de reforma a la salud?

El proyecto de reforma a la salud, en el artículo 26, contempla las cotizaciones. En definitiva, según el proyecto, no cambiaría lo que las personas que trabajan cotizan, no aumentaría ni disminuiría lo que se descuenta mensualmente y las personas sin capacidad de pago siguen teniendo los mismos beneficios. Contempla, además, que no haya obstáculos económicos para acceder al sistema de salud, tales como copagos o cuotas moderadoras, ni condiciones como preexistencias o periodos mínimos.

Otro tema que es de gran interés para los pacientes son las autorizaciones. Según la propuesta, serían tramitadas por el centro de atención primaria, que llamaría al paciente a decirle dónde y con quién le fue asignada la cita.

En cuanto al Plan Obligatorio de salud, más conocido como el POS, por ahora tampoco se modificaría.

¿Cómo se manejará la entrega de medicamentos en la reforma a la salud?

Otra de las preocupaciones de los usuarios es cómo se va a manejar la entrega de medicamentos.

Sobre este punto hay que decir que no existen detalles puntuales sobre el proceso para adquirir los medicamentos, especialmente de pacientes que tengan enfermedades de alto costo.

Sin embargo, el artículo 125 dice que la adquisición de los medicamentos y tecnologías en salud se podrá realizar para los productos de mayor consumo, a través de subasta pública para cada año en noviembre y con vigencia desde el primero de enero del año inmediatamente siguiente.

Esto en cuanto a la adquisición de los medicamentos por parte del sistema.

En relación con la entrega a los pacientes, aunque no hay una hoja de ruta aún establecida, se dice que se garantizará la entrega inclusive en la residencia en caso de ser necesario. Además, el Gobierno propone un mecanismo para que los medicamentos que se adquieran por parte del sistema estén relacionados con las enfermedades existentes en el país.

¿Desaparecen las EPS, sí o no?

Sin duda, otro tema central de la reforma a la salud tiene que ver con las EPS. Según la propuesta, palabras más, palabras menos, sí van a desaparecer.

Ya no van a manejar recursos, las que no sean liquidadas y se adapten a las nuevas condiciones, según el artículo 54, se convertirán en administradoras de centros de atención primaria, administrarían sistemas de referencia y contrarreferencia, es decir, remisión de pacientes en los diferentes niveles de atención y realizarían auditorias contratadas por el sistema de salud.

Se cierra la posibilidad de crear nuevas EPS y se plantea incluso que en el proceso de transición se deben separar de sus hospitales, clínicas, laboratorios. Así que, al final, terminarán siendo IPS del nivel primario y auditoras, si las contratan.

¿Cómo quedan los planes complementarios o de medicina prepagada en la reforma a la salud?

El sistema de salud en Colombia tiene planes privados con los cuales las empresas buscan ampliar o mejorar las condiciones de atención. Es lo que conocemos como medicina prepagada, planes complementarios o seguros en salud.

Este es uno de los ejes que se mantendría según el articulado, pero con algunas condiciones.

El artículo 147 prevé que las empresas privadas que tienen como objeto social la venta de planes prepagados o voluntarios de salud podrán seguir funcionando y comercializando sus servicios bajo las reglas y normas de funcionamiento, financiación y prestación de servicios que los rigen. Los suscriptores de los planes y seguros no tendrán prelación alguna cuando utilicen el sistema de salud al cual tienen derecho.

“Medicina prepagada y seguros privados pueden seguir funcionando normalmente. No hay ninguna limitación para ellos. Puedes comprar un seguro privado y hacerte atender y cuando quieras usar el sistema de salud puedes atender y no vas a tener ninguna restricción por ello. Serían dos sistemas separados. En España sucede así, el sistema de salud es público y Sánitas es un seguro que funciona”, dijo el director de la Adres.

¿Cómo cambiarían las condiciones laborales para los trabajadores de la salud?

En el capítulo 15 se contemplan criterios para mejorar las condiciones laborales y se habla específicamente de constituir un régimen especial. Además, incentivos salariales para trabajo en zonas dispersas, políticas de educación continuada, establecer lineamientos para recertificación.

También se toca el tema de la autorregulación medica en el que, básicamente, los médicos serán parte del control del gasto en salud, porque se conformarán juntas que se reunirán periódicamente para control de procedimientos y evaluar las decisiones.

Adicionalmente, el proyecto solicita facultades extraordinarias para el presidente con el fin de dictar esas disposiciones especiales no solo para los trabajadores de los centros de atención primaria y hospitales, sino también para seleccionar a los servidores públicos del sector salud como directores de las instituciones estatales hospitalarias.