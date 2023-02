Reforma a la salud: exministro alerta sobre riesgos de que el Adres maneje todos los recursos

El gobierno del presidente Gustavo Petro presentó este lunes la reforma a la salud , que lleva semanas causando debates en el país, y con la que pretende, si se aprueba en el Congreso, llevar la atención sanitaria a todos los rincones y fortalecer la atención primaria y la prevención de enfermedades.

Para analizar el texto de la reforma a la salud, estuvo en Noticias Caracol el exministro Augusto Galán. Estas son sus posiciones frente al tema.

¿Cómo vería usted la administración de los recursos del sistema de la salud si la Adres tiene el manejo del 100% de los dineros?

El Adres no solo manejaría los pagos sino la contratación a través de unos fondos regionales. La pregunta es si sería lo más óptimo para asegurar a la población colombiana.

¿Qué pasaría con esos fondos regionales, cómo los ve?

No sabemos. No se han creado, hay que crearlos, hay que empezar desde cero. Eso de por sí ya es un reto mayúsculo. Los antecedentes de manejos de recursos del Estado no han sido los mejores, aunque también hay antecedentes de buenos manejos. El punto ahí es si las capacidades que se tienen hoy están dispuestas para que realmente los recursos financieros fluyan por el sistema y se controle además el gasto en salud.

Sistemas que adoptan modelos semejantes al que se ha planteado lo que han visto es un incremento muy grande en el gasto sustancial, en el gasto de bolsillo que llamamos técnicamente. Y es un riesgo que tendría a mediano y largo plazo esta propuesta.

Por eso hay que analizar muy bien si es la mejor opción y si a través de ella se tendría una mayor protección a la población desde el punto de vista de sus riesgos financieros.

La protección financiera es uno de los grandes logros que ha tenido el actual sistema de salud. El gasto de bolsillo ha disminuido sustancialmente. Es uno de los más bajos de América Latina, el segundo, y del mundo. Se sometería a riesgo social ese logro que hoy se tiene.

¿Cómo ve el tema de quitarle el manejo de recursos a las EPS?

El punto central de la reforma está ahí, en cómo la gestión de los riesgos integrales en salud va a quedar diluida dentro de diferentes instancias del Estado colombiano. Por una parte la Adres, por otra parte las secretarías de Salud, por otra parte los nacientes o eventuales fondos regionales y por otra parte los centros de atención primaria, que también estarían en creación.

En esas instancias estatales quedarían diluida la gestión integral de los riesgos a mediano y largo plazo. En la transición, la Nueva EPS, aparentemente, asumiría muchas de esas funciones, mientras entrega a ese nuevo Seguro Social del Estado, diluido en esas instancias estatales.