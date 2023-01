Registro nacional de médulas óseas, estrategia para salvar a pacientes con leucemia

En Colombia tan solo tres de cada 10 pacientes con este tipo de cáncer encuentran un familiar compatible para ser su donante, los demás deben buscar un anónimo.

Javier Chávez, sobreviviente de cáncer de médula, cuenta cómo fue enterarse de ese padecimiento: “era una Semana Santa, a mi correo electrónico llegaron los resultados y eran un cuadro hemático. Yo no soy médico, pero encontré que hay unos controles mínimos y otros máximos, en este caso los leucocitos que deben estar entre 5000 y 11000. En mi caso eran de 2000 es decir, 50 por ciento por debajo del límite inferior y sin ser médico, digo ahí hay algo extraño. Luego dicen que tengo leucemia mieloide aguda”.

Esta enfermedad la puede empezar a padecer cualquier ser humano, en cualquier momento de su vida, sin ninguna razón específica, más que alguna genética, deficiencia inmunológica y, hasta posibles factores ambientales.

“Mis médicos decían que el tratamiento para mi leucemia era un proceso de quimioterapia que posiblemente tenía una duración de tres a cuatro meses”, dice Javier.

La quimioterapia suele ser el primer paso controlar las células negativas que produce el organismo, llamadas mieloblastos. A Javier le ordenaron un primer ciclo de quimioterapia de 28 días seguidos.

Pero al día 28, los resultados mostraron que los mieloblastos no estaban siendo reducidos.

“Como tratamiento principal estas personas requieren de un trasplante de células formadoras de la sangre”, afirma Diana García, líder de capacitación sobre el tratamiento.

Para que un trasplante de células formadoras de la sangre, comúnmente llamado de médula ósea, se pueda llevar a cabo, el donante debe encontrar un receptor 100 por ciento compatible idealmente, o al menos en un 80 o 70 por ciento. Esto pasa normalmente entre hermanos de madre y padre.

¿Pero qué pasa en los casos en los que no se tiene hermanos o si ninguno de ellos resulta ser compatible?

“Tan solo tres de cada 10 pacientes con estas enfermedades encuentran un donante en la familia, el resto de ellos deben buscarlo por fuera. Eso quiere decir que más del 70 por ciento de los pacientes necesitan el apoyo de un donante no familiar”, asegura García.

A Javier solo le quedaba una posibilidad: acudir a un registro de donantes de células formadoras de la sangre.

Bernardo Camacho, director del Icdbis, manifiesta en qué consiste: “el programa es un gran registro nacional que va a incluir colombianos situados en distintas ciudades de nuestro país, para poder suplir esa necesidad y hacer más disponible este tipo de trasplantes a la población colombiana”.

“Los colombianos merecen tener la probabilidad, la posibilidad de recibir un trasplante de médula, yo he sido bendecido, literalmente bendecido pero también en el camino he conocido una cantidad de pacientes que no tuvieron una donación, que tuvieron los mejores médicos, el mejor sistema de salud, pero si no hay una donación, no hay absolutamente nada”, dice el paciente.

Icdbis eso ya es una ventana inmensa, es el primer paso grande que deberíamos cambiar para nuestra vida.