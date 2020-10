Remdesivir, hidroxicloroquina y otros "tratamientos" contra COVID-19 no dan buenos resultados

Varios tratamientos contra el COVID-19 , como el antiviral remdesivir, la hidroxicloroquina, el loponavir/ritonavir y el interferón, no mostraron resultados positivos, así lo reveló un estudio realizado a once mil pacientes en 32 países, incluido Colombia.

Los primeros datos del ensayo clínico internacional de la OMS, llamado Solidaridad, muestran que ninguno de estos fármacos tiene efecto importante a la hora de disminuir la mortalidad de los pacientes. En términos generales, no funcionan.

“Los resultados de este estudio, que pretende buscar un tratamiento efectivo en el menor tiempo posible, desafortunadamente nos muestran que los medicamentos, hasta este examen, no han tenido eficacia sobre el desenlace de mortalidad”, explica el infectólogo Carlos Álvarez, coordinador del estudio Solidaridad en Colombia

Esto confirma que no hay evidencia científica que respalde el uso de ciertos medicamentos que han hecho famosos algunos políticos y la precaución que deben tener los ciudadanos porque, definitivamente, hasta ahora ninguno de los mencionados muestra efectos positivos

“Los estudios de investigación no son sencillos, lograr resultados rápidamente no es tan fácil. Mientras no hay medicamentos, lo importante es esperar a que los científicos sigan tomando su tiempo para poder seguir avanzando”, recalca el experto.

Por su parte, la compañía que fabrica el remdesivir se pronunció sobre estos resultados asegurando que los datos son inconsistentes comparados con otros estudios.

El ensayo Solidaridad continuará e incluirá no solo más pacientes sino otras opciones de tratamiento como anticuerpos monoclonales, inmunomoduladores y nuevos antivirales.

Ante estos resultados, el llamado sigue siendo a mantener el autocuidado, el distanciamiento social, el tapabocas y un buen lavado de manos, así como y paciencia y apoyo a la ciencia.