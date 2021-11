Resistencia a los antibióticos: ¿cuáles son las consecuencias y cómo prevenirla?

Los antibióticos están dejando de funcionar, lo que representa una amenaza de salud pública de la cual se ha venido advirtiendo y que se ha visto acelerada por la pandemia. Cifras de países como Chile muestran que en este momento se están presentando niveles de resistencia que esperaban tener en el año 2030.

“Se han generado nuevos antibióticos, pero no alcanzan a cubrir todo el espectro de resistencia que existe y las bacterias se pasan esta información, entonces bacterias que son sensibles reciben esta información e instantáneamente se vuelven resistentes”, explica María Virginia Villegas, infectóloga.

Por eso algunas enfermedades empiezan a quedarse con menos opciones de tratamiento.

“Estamos realmente frente a un problema gigante. Son bacterias que causan estas infecciones y que ya tienen perfiles resistentes prácticamente a todos los antibióticos, gracias a esta información que ellas reciben, que les permiten volverse resistentes por múltiples mecanismos a todo el armamento que tenemos en este momento disponible”, señala Villegas.

Por ejemplo, en España se estima que el uso de medicamentos como la azitromicina aumentó 400% durante febrero y marzo del 2020.

“La gente llega a las farmacias, le formulan un antibiótico sin certeza si es por una bacteria, no se tienen exámenes, no se sabe dónde está esa bacteria y las bacterias son distintas. Dependiendo de la infección que uno tenga les sirven antibióticos diferentes y, además, estas personas no terminan el tratamiento y se lo pasan a ti, a la abuelita, entonces ahí tenemos un problema muy serio”, subraya la experta.

Adicionalmente, la complejidad de los pacientes COVID en UCI también suma a esta problemática.

“Porque estos pacientes permanecen mucho tiempo hospitalizados, tienen medicamentos que les tienen que bajar las defensas, y básicamente tienen que tomar ciertas medidas como ponerlos bocabajo que hace mucho más difícil la limpieza de estos dispositivos, entonces estamos viendo un aumento dramático de estas bacterias que afectan estos pacientes con limitaciones en el tratamiento”, apunta.

Así que a tomarse el tema en serio: evitar la automedicación, seguir los tratamientos durante el tiempo y dosis indicados por su médico y aunque suene raro, vacunarse, esto evita infecciones y, por lo tanto, baja la probabilidad de contagios, complicaciones y a su vez el uso y abuso de antimicrobianos.