Rifirrafe entre EPS Sanitas y el Gobierno: ¿se tienen los recursos para atender a los usuarios?

Mientras el Gobierno nacional dice que Sanitas no tiene excusas para acumular millonarias deudas con hospitales y farmacias, la EPS aseguró que no es cierto que el Gobierno esté al día en el giro de los recursos para suplir las deudas que tiene con entidades como Cruz Verde.



Voceros del Gobierno expresaron que es responsabilidad de la EPS Sanitas pagarle a Cruz Verde los 400.000 millones de pesos que le deben para que a partir del 15 de noviembre de 2023 no se suspenda el suministro de algunos medicamentos que no hacen parte del plan básico en salud (PBS).

"Sus negocios si son boyantes, sus negocios si crecen todos los días, universidades, dispensarios, clínicas. Pero no pagan y le hacen conejo a quienes han sido sus socios antes", expresó el ministro de Salud, Alfonso Jaramillo.

El jefe de la cartera de Salud añadió tajante que "a Sanitas se le ha pagado absolutamente todo, 7 billones 800.000 millones de pesos este año. Estamos al día".

Pese a estas aseveraciones, la visión de las EPS es otra, pues, según ellos, los dineros girados de manera mensual no cubren los presupuestos máximos, con lo cual hay un déficit de uno 600.000 millones de pesos.

"Acá hay un problema de financiación real. No aceptamos los comentarios de que tenemos todos los recursos para financiar lo no PBS, porque no es cierto, la cifra que conoce el Gobierno, que conoce el sector, son contundentes en ello. Entonces, para poder avanzar, necesitamos del apoyo del Gobierno", aseguró Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS Sanitas.

Aunque el Gobierno reconoce una deuda de 90.000 millones de pesos por un ajuste de presupuestos máximos que se hizo a finales de 2023, destacó que la EPS Sanitas tiene deudas mayores que a su juicio son injustificables, por lo cual se investigará el uso de los recursos.

Usuarios de la EPS Sanitas comentaron que, además del inconveniente que se tendría con Cruz Verde, hay problemas para pedir citas y reclamar medicamentos.

Como plan de contingencia, Sanitas dijo que la primera opción será convencer a Cruz Verde de seguir suministrando los medicamentos y, en segundo lugar, que el Gobierno haga un giro directo a mediano plazo a las redes de farmacias.