Rusia empezó a vacunar contra el coronavirus: ¿qué países siguen?

Los ojos del mundo están puestos en la esperanza de una rápida vacunación masiva contra el coronavirus COVID-19 , en la que Rusia, con su Sputnik V, ha dado el primer paso.

El Reino Unido le apunta a iniciar la próxima semana el programa de vacunación, con 800 mil dosis de los 40 millones que ya compró a los laboratorios Pfizer y BioNTech.

El jueves llegó desde Bélgica el primer lote del medicamento con el que el gobierno de Boris Johnson planea inmunizar a 20 millones de personas.

Según el Ministerio de Salud, los primeros en recibir la vacuna serían las personas mayores en hogares geriátricos y sus cuidadores, seguidos de los trabajadores sanitarios y personas mayores de 80 años.

El Reino Unido fue el primer país del mundo en autorizar el uso de una vacuna contra el COVID-19.

Por otra parte, en Estados Unidos la FDA, la administración de alimentos y medicamentos, confía en que se vacunen para final de año 20 millones de personas.

"Tenemos todas las manos sobre el escritorio y esperamos movernos muy rápido", señaló Stephen Hahn, comisionado de la FDA.

Al momento, el organismo evalúa las peticiones de uso de emergencia de Pfizer y Moderna. El próximo 10 de diciembre se conocerá si le dan luz verde a Pfizer para su distribución.

Sobre la vacuna de Moderna, el día 17 la FDA se pronunciaría sobre el placebo que, según un estudio publicado en la revista científica "The New England Journal Of Medicine", conferiría hasta cuatro meses de inmunidad frente al COVID-19.

Y, aunque los anuncios de las vacunaciones masivas son un alivio en medio de la pandemia, la OMS recordó este viernes que el virus aún no se ha ido.

"Las vacunas no significan cero COVID. Las vacunas y campañas de vacunación agregarán una herramienta importante y poderosa al conjunto de herramientas que tenemos, pero por sí solas no harán el trabajo”, dijo Mike Ryan, director del programa de emergencias sanitarias de la OMS.

El llamado de las autoridades médicas del mundo es a mantener las precauciones: evitar aglomeraciones, usar el tapabocas y lavarse las manos.