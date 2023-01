¿Sabe qué alimentos le favorecen según su grupo sanguíneo?

Conocerlo es clave para cumplir propósitos como adelgazar, subir de peso y hacer ejercicio. Aquí le contamos.

De acuerdo con la antropología médica, cada grupo sanguíneo corresponde a una etapa diferente de la evolución del hombre. Al tipo O se le conoce como el cazador, al A como el agricultor, al B el pastor y al AB como el tolerante.

Cada grupo tiene características genéticas distintas y necesita una dieta apropiada.

"Las personas que tienen la sangre tipo O recordemos que es el hombre cazador y recolector solitario, siendo el más antiguo en el proceso evolutivo, eso permite que su genética responda mejor a alimentos como las carnes rojas, derivados de la leche como la mantequilla y el queso mozarela, pescados como el salmón, semillas de calabaza, el ajo, rábano, perejil, espinacas, nueces y cebolla, frutas como la piña y la ciruela y especias como la cúrcuma. A estas personas les sienta mal comer cerdo, leche entera y trigo, y deben, además, realizar ejercicio de alta intensidad física", explica Julio Ernesto Camacho, médico bioenergético.

Ahora bien, "las personas que tiene la sangre tipo A ya no son como el hombre del tipo O, sino que es el cultivador sociable, entonces está más adaptado para el consumo de productos agrarios de origen vegetal, tienen el aparato digestivo sensible y un sistema inmunológico tolerante. Para este grupo A son importantes los alimentos frescos, puros y orgánicos y les conviene las hortalizas, las lentejas, las alverjas y la soya, y cereales como el amaranto, frutas como el arándano, la uva y la mora. Las carnes no son muy bien digeridas porque su estómago produce poco ácido gástrico y les conviene la práctica de la meditación y la relajación", agrega Camacho.

Respecto al grupo B, el especialista dice que “se caracteriza por la migración y el hombre se convierte en pastor de ovejas y cabras y consumidor de leche. Estas personas son ovo-lacto vegetarianas ideales, ya que toleran bien los huevos y la leche y asimilan bien las proteínas de origen vegetal. También les convienen las leches fermentadas como el yogur y el kefir. Les produce malestar el trigo, el centeno y el maíz y debido a su gran fortaleza física son personas más resistentes al cáncer y a desarrollar enfermedades cardiovasculares”.

Finalmente, el grupo más reciente es el AB.

"Es el grupo del hombre moderno, que ha fusionado los grupos A y B. Tiene la respuesta de camaleón, con la capacidad de adaptarse mejora todas las condiciones ambientales y alimenticias. Corresponde del 2 al 5 por ciento de la población mundial. Como grupo A toleran bien la leche de vaca y sus derivados y, como el grupo B, toleran bien las proteínas de origen vegetal. Deben evitar el consumo de carnes rojas y de trigo y pueden fortalecer su sistema inmunológico consumiendo germinados como la alfalfa y tomando infusiones de plantas como la manzanilla y el té verde", concluye Camacho.

Según esta teoría, todos los grupos sanguíneos reciben beneficios como el equilibrio físico y emocional, resistencia a las enfermedades, regulación del peso y mayor vitalidad y longevidad.