¿Sabe qué es el efecto yoyo y cómo hacerle trampa?

También conocido como efecto rebote, ocurre en el 95% de personas que baja de peso y recupera lo perdido e incluso más.

Según Carlos Olimpo Mendivil, especialista en diabetes y metabolismo, esto obedece a “una variable que el cuerpo intenta mantener constante y es el peso”.

Eso no quiere decir que la obesidad sea intratable, pues puede hacerle trampa a este fenómeno.

“Si no tiene hambre, no coma (…) No coma por pena ni por diversión”, recomienda el especialista.

También señala que no consumir carbohidrato en la noche ayuda mucho.

Asimismo, sugiere tomar bebidas con sabor que no tengan calorías, pues eso quita el hambre.