“Salvaron la vida de mi madre”: habla hijo de británica contagiada con coronavirus en Cartagena

John reconoció la labor de los médicos que atendieron a la mujer de 85 años. “Estaba en estado crítico cuando llegó al hospital”, reveló.

La británica fue la primera persona diagnosticada con COVID-19 en Cartagena. Llegó a bordo de un crucero el pasado 8 de marzo y desde ese día los doctores lucharon para salvarle la vida.

“En las últimas dos semanas he estado visitando la clínica, he podido conocer a varios del equipo de enfermería, médico y personal administrativo. Me ha sorprendido su dedicación y profesionalismo, sus niveles de conocimiento y comunicación son muy buenos, siempre dándome tranquilidad”, afirmó John.

Aunque la mujer se encuentra mucho mejor, sigue hospitalizada debido a sus antecedentes médicos.

