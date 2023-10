Sanitas no solo le debe a Cruz Verde, dice Minsalud al asegurar que le ha girado recursos a tiempo

El Ministerio de Salud dijo que la EPS Sanitas no tiene excusa para adeudarle 400.000 millones de pesos a la cadena de droguerías Cruz Verde, ya que el Gobierno le ha girado a tiempo los recursos que requiere la entidad: 7,8 billones de pesos. La cartera agregó que la entidad de salud también está en mora con varios hospitales.



“Sus negocios sí son boyantes, sus negocios sí crecen todos los días. Universidades, dispensarios, clínicas, pero no pagan y les hacen conejo a quienes han sido sus socios antes, y ahora vienen a tratar de echarle la responsabilidad al Gobierno, al ministro, al superintendente, al Adres, al señor presidente de la República”, cuestionó Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

“Quiero que quede claro lo que está pasando en este momento. A Sanitas se le ha pagado absolutamente todo, 7 billones 800.000 millones de pesos este año. Estamos al día con ellos”, subrayó el funcionario.

Félix León Martínez, presidente de la Adres, considera que la situación de la entidad de salud es el manejo de recursos que le da al dinero.

“Este problema de la integración vertical permite que un conglomerado ponga las utilidades donde quiere y las pérdidas donde quiere en el grupo de sus empresas. Si les paga más a sus propias empresas, saca las utilidades y le deja las pérdidas a la EPS, y deja las ganancias en la prepagada. Es un jueguito contable”, expresó.

La Supersalud, por su parte, le pidió a Sanitas que le entregue este mismo martes, 31 de octubre, un informe con “las acciones desplegadas para garantizar la prestación de los servicios de salud dado que, con corte a 29 de octubre de 2023, esta EPS tiene 837 reclamos de sus afiliados relacionados con falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, a los que no les ha dado solución de fondo”.



“La Superintendencia Nacional de Salud ha recibido desde agosto 22 de 2022 hasta el 30 de octubre de 2023, es decir en el periodo de gobierno, un total de 30.236 reclamos por la no entrega de medicamentos, contra la EPS Sanitas, a nivel nacional”, detalló el ente de control en un comunicado.

Asociaciones de pacientes en Colombia dicen que hoy más que nunca el sistema de salud está en caos.

"El Invima no está funcionando, si el Invima no funciona, entonces los pacientes no van a tener medicamentos y no va a haber renovación de registros para que los pacientes con enfermedades de alto costo, huérfanas y raras puedan ser atendidas", manifestó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Entre los insumos médicos que dejaría de entregar Cruz Verde a los pacientes de Sanitas a partir del 15 de noviembre están pañales, suplementos nutricionales y medicamentos para enfermedades de alta complejidad.