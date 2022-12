Sáquele provecho al colesterol bueno

El colesterol bueno lo produce el mismo cuerpo y no se obtiene de ningún alimento ni medicamento. La única forma de aumentarlo es haciendo actividad física mínimo 30 minutos, cinco días a la semana.

Lo que debemos saber sobre las grasas:

1. Existen diferentes tipos de grasas.

2. Las grasas son necesarias para muchas funciones en nuestro cuerpo por eso no hay que eliminarlas por completo.

3. Lo que comúnmente se conoce como colesterol o grasa buena en realidad se llama colesterol DHL y cumple una importante y necesaria función en el cuerpo

Los expertos recomiendan que lo ideal es medir los niveles de este colesterol o grasa buena mínimo una vez al año, con un sencillo examen de sangre.

Tener alto colesterol bueno, que es lo adecuado, no es suficiente. Para ver los beneficios es necesario que el colesterol malo esté en niveles bajos.