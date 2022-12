Se acaba el POS: pacientes esperan mejoras en tratamientos y medicamentos

A partir de este viernes el Plan Obligatorio de Salud, conocido como POS, desaparece. Con la firma del decreto, en teoría, todos los tratamientos que necesite un paciente le deben ser aprobados. Solo se excluyen los procedimientos estéticos o las cirugías en el exterior que puedan hacerse en Colombia.

Sin embargo, la buena noticia llega tarde para algunos pacientes. Uno de ellos es José Enrique Munar.

"Me negaron hace cinco años la cirugía y por eso me amputaron la pierna. La clínica no la operó y la EPS tampoco. Me mandaron a hacer vueltas hasta que llegué al cancerólogo, quien me dice vamos a operar. Ahí fue cuando me salvaron la vida”, narra Munar.

Con la nueva ley estatutaria de Salud, se espera que los pacientes puedan recibir tratamientos a tiempo y que los médicos puedan formular de manera autónoma los medicamentos necesarios.

Sin embargo, la nueva normatividad preocupa a la asociación que aglutina a las EPS del país. Para Acemi, aumentar el número de tratamientos puede agravar la desfinanciación del sistema de salud.

“El sistema de salud de Colombia está desfinanciado. Por eso, estas cosas son muy bonitas en el papel, tienen la mejor intención, se acomodan a la Constitución, pero muchas veces se vuelven irrealizables por falta de recursos”, aseguró Jaime Arias, presidente de Acemi.