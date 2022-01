¿Se agotaron las vacunas para tercera dosis? Preocupación en Bogotá y otras ciudades

En las últimas horas, en varios puntos de vacunación del país se registra escasez de biológicos contra el COVID-19, especialmente, para la aplicación de refuerzos.

Es que si usted está en busca de su dosis de refuerzo, tenga en cuenta que no hay vacunas de Pfizer ni de Moderna para este procedimiento, puesto que estas farmacéuticas ya cumplieron con el 100% de las entregas.

AstraZeneca, por ahora, se ha convertido en la mejor opción para el refuerzo de las personas que se vacunaron inicialmente con Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Sinovac.

De igual manera, están a disposición biológicos de Janssen y Sinovac para quienes quieran mantener el esquema con el mismo laboratorio.

Todo lo anterior fueron razones suficientes para que el Ministerio de Salud hiciera un vehemente llamado a los entes territoriales que han dicho que no tiene biológicos.

“Lo llaman a uno de muchos territorios: 'es que no tengo ninguna dosis para refuerzo', y cuando revisamos los inventarios tienen dosis de Janssen y Sinovac y resulta que dicen que no tienen dosis para refuerzo porque no tienen Pfizer. Resulta que se amarran y aquí nadie se puede casar con ningún biológico en especial”, expresó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención de MinSalud.

No obstante, la realidad es otra en los puntos de vacunación de Cartagena, Manizales, Medellín, Neiva, Cúcuta e incluso Bogotá, pues ya empiezan a reportar escasez. Por ejemplo, la capital del país amaneció este sábado sin dosis de AstraZeneca.

“La ciudad está a la espera de nuevas entregas de vacunas por parte del Gobierno Nacional, para cumplir con el proceso de inmunización; sin embargo, en caso de no recibir nuevas vacunas, la continuidad se puede ver afectada y el proceso se limitará", manifestó la Secretaría de Salud de Bogotá en un comunicado.

Esto quiere decir que personas que se vacunaron con Pfizer, Moderna y AstraZeneca deberán esperar a que lleguen nuevos biológicos.

“No hay ni Moderna ni AstraZeneca. Uno pierde los viajes, la fila y no le avisan a tiempo. Deberían avisar y que nos solucionen porque en mi caso, soy docente y requiero el refuerzo para laborar”, declaró Juan Manuel Luna, habitante de Bogotá.

Los ciudadanos esperan encontrar cuanto antes variedad de biológicos para las dosis de refuerzo en los puntos de vacunación, sin embargo, el Ministerio de Salud ha manifestado varias veces que, por ahora, las únicas entregas que se esperan son a través de Covax y de donaciones de otros países.

Por otro lado, también hay preocupación por la alta velocidad de contagios con COVID-19. Ante el panorama, la ocupación en las unidades de cuidados intensivos ha tenido también un incremento.

“Es preocupante. Hace 24 horas observamos el registro de 190 pacientes fallecidos por esa condición”, indicó el intensivista y epidemiólogo de la FUCS Ronald Medina.

Por ejemplo, la curva de la ocupación de salas UCI de Bogotá ha ascendido en un 30% desde el 31 de diciembre a la fecha:

31 de diciembre : 40,74%

7 de enero: 55,01

14 de enero: 57,94%

20 de enero: 70,01%

La ocupación en la capital llegó al 72,7%, con 452 camas ocupadas por pacientes con COVID-19.

Es que Bogotá sigue siendo la ciudad con más contagios, se reportaron más de 8.300 casos, seguidos por Antioquia y Valle del Cauca. Varios pacientes están buscando un respirador para combatir la enfermedad.

“Ya vemos un aumento importante en casos reflejado en un incremento en hospitalizaciones y en uso de camas de UCI, además, un aumento en mortalidad con reportes de fallecimientos diarios no vistos desde agosto del año pasado”, dijo el internista y epidemiólogo Jairo Morantes Caballero.

Las personas que están ingresando a las UCI, en su mayoría, son pacientes sin vacunar o con esquemas incompletos. Asimismo, existe otra preocupación:

“Es que el personal de salud también se puede enfermar, también está incapacitado. Los hospitales están al 100% de su capacidad y eso no es por espacio, sino por el recurso humano que se necesita para poder atender a todos los pacientes”, manifestó Andrea Ramírez Varela, epidemióloga y docente de la Universidad de Los Andes.

La alta letalidad por el virus también es notable: en el último reporte, la cifra roza los 200 fallecidos. Los expertos no se cansan de repetir las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio y la reinfección.

“Completar los esquemas de vacunación y hacer los refuerzos disminuye los ingresos de hospitalización y cuidados intensivos. Lavado de manos permanentes, uso de máscara sobre boca y nariz bien ajustado”, recomendó Carolina Guarín Villabón, jefe de cuidado crítico de la Clínica del Country y La Colina.

El cuarto pico de la pandemia deja hasta el momento 149.462 casos activos en todo el país.