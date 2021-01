Se hizo pruebas tras contacto con contagiada de COVID, se reunió con su familia y luego dio positivo

El 27 de diciembre Martha Chaves García se reunió con una de sus mejores amigas para compartir un almuerzo, dos días después, el 29 de diciembre, una de ellas le contó que había dado positivo para coronavirus COVID-19 .

"Ese mismo día llamé a solicitar la prueba y me la vinieron a tomar el 30, es decir, habían pasado tres días del posible contagio. Me hicieron la prueba rápida de antígeno y resulté negativa", dijo.

A pesar del resultado, Martha no quedó tranquila.

"Me metí a internet a investigar y encontré que el virus tiene un periodo de incubación mayor. Entonces, llamé al laboratorio y les dije que había leído eso, vinieron y me lo tomaron al otro día, o sea, el 31 y nuevamente salió negativa”, anotó.

Convencida de que no estaba contagiada, Martha se reunió el 31 de diciembre con sus familiares para celebrar el año nuevo.

"Obviamente, pasé el fin de año con mi familia, confiada en el primer resultado, además que me hicieron dos pruebas, que las pagué particular para estar seguros de que yo no fuera portadora”, comentó.

Publicidad

No obstante, el pasado 5 de enero, diez días después de haber estado en contacto con una persona contagiada, Martha se tomó de nuevo la prueba y esta vez su resultado fue positivo.

"Ya me había reunido con ellos, ya había pasado lo que yo no quería que pasara, que era yo, siendo portadora, reuniéndome con mi familia, yo confié en el resultado y los involucré a todos sin querer", aseguró.

Falsos negativos en prueba de COVID-19

Ahora, los ocho familiares de Martha están realizándose pruebas para establecer si ellos también están contagiados tras compartir con ella la noche de año nuevo. ¿Pero por qué se dan estos casos?

"Durante los primeros días después de la exposición, pues va a ser muy difícil que se pueda demostrar esa detección del genoma viral, porque precisamente está aumentando la carga viral y está haciendo la replicación inicial", explicó María Cristina Navas, presidente de la Asociación Colombiana de Virología.

Es por esto que estos expertos no recomiendan hacerse la prueba dentro de los cinco días posteriores al contacto con un caso positivo para coronavirus.

Publicidad

"Porque precisamente va a dar negativa, está todavía en periodo de incubación, luego de esos cinco días de periodo de incubación, va a empezar la fase sintomática, que puede durar más o menos una o dos semanas", aseguró Navas.

Desde la Asociación Colombiana de Virología insisten en que para hacerse prueba de COVID-19 se debe asistir a los lugares recomendados por el Instituto Nacional de Salud.