"Se toman la prueba 3 días antes y pueden infectarse luego": razones para no pedir PCR a viajeros

El viceministro Luis Moscoso dijo que hay medidas mucho más eficientes para controlar la propagación del COVID-19, y que este ya no viene del exterior, sino que circula en Colombia. "El virus está circulando en el país y cuando hicimos la restricción al principio de la pandemia el mundo estaba con un grado de infección amplio y Colombia no lo tenía. En ese momento, la limitación de viajeros era totalmente acertada. Hoy tenemos transmisión comunitaria", dijo. Por eso, afirmó que se ha insistido en las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos, pues el riesgo no solo está en un vuelo, sino en cualquier parte.