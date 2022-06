Segundo refuerzo de la vacuna contra COVID-19: ¿quiénes lo necesitan?

El Ministerio de Salud anunció la ampliación de la cuarta dosis, o segundo refuerzo, de la vacuna contra COVID-19 para personas de 12 a 49 años, pero siempre que sea por recomendación de su médico.

“Esto para garantizar que todas estas personas que tienen comorbilidades, que tienen obesidad, que son hipertensas, diabéticas, que tienen enfermedades autoinmunes, que tienen cáncer, que tienen trasplantes, que consulten con su médico y pregunten si se aplica o no la segunda dosis de refuerzo”, explicó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.

Y agregó: "Al mismo tiempo, garantizar en estas personas que tienen enfermedades autoinmunes, cáncer, trasplantes, si el núcleo familiar debe también protegerse con una dosis de refuerzo para poder proteger a quien tiene esta problemática de salud".

La autorización también es para quienes viven y cuidan a esos pacientes con enfermedades autoinmunes, cáncer o trasplantes. Por ahora, si usted tiene entre 12 y 49 y está sano no requiere más dosis de la vacuna contra COVID-19, hacerlo sin indicación clara podría aumentar la probabilidad de efectos adversos.

“En pacientes jóvenes, vacunarse mucho puede conferir riesgo de miocarditis sin darle ningún beneficio”, señaló el infectólogo Carlos Saavedra.

En población menor de 50 años, sin condiciones que debiliten sus defensas, con el primer refuerzo es suficiente. Incluso en este momento cuando vemos un incremento de los contagios.

“Algo que hemos aprendido es que no vamos a evitar infecciones y reinfecciones. El virus es extremadamente contagioso y lo que pensamos al principio, que con vacunas ya se iba a solucionar o que si sobrevivía a infección ya no se iba a volver a infectar, no es cierto. Vamos a infectarnos y reinfectarnos”, indica también Saavedra.

La buena noticia es que estas vacunas siguen protegiendo contra formas graves del COVID-19, pero, por supuesto, a medida que el virus cambie las vacunas también lo harán.

“Muchos expertos ya no están hablando de SARS-COV-2 sino SARS-COV-3. Una nueva variante viral, dependiente de las múltiples variaciones que se están realizando. Entonces, en esa medida, irán cambiando y vamos a empezar a mirar vacunas estacionales adaptadas a las nuevas mutaciones. Pero ya va a ser algo que se va a aprender con el tiempo”, agrega el infectólogo.

Así que, por ahora, según el riesgo, la mayoría debe tener un refuerzo de la vacuna contra COVID-19 y los grupos especiales, dos.