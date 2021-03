“Semana Santa se puede volver otro diciembre”: advierten posible tercera ola de COVID en Colombia

Hay inquietud entre las autoridades por la realidad en las calles del país: ciudadanos relajados, sin tapabocas y sintiéndose invencibles.

Ante la proximidad de la Semana Santa, preocupa lo que podría ser el aumento en la velocidad de la transmisión del COVID conocido como RT.

“Tenemos una gran amenaza que es la Semana Santa, que se nos puede volver exactamente como otro diciembre y fin de año. Por lo tanto, los modelos que están circulando que muestran la tercera ola son modelos que suponen, o presuponen, que tendremos un aumento de la RT por encima del 1,6 y de esa manera tendremos un nuevo ascenso”, explica Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud.

Hace un mes, el Ministerio de Salud reportaba 9.600 contagios diarios, mientras que ahora la cifra ronda los 3.500. Números que, a pesar de haber disminuido, no significan el fin de la pandemia.

“Esto no nos puede generar una falsa sensación de tranquilidad. Hay siempre probabilidad de que surja un tercer pico, en la medida de que tenemos una base de población susceptible que no ha sido contagiada. Hay que seguir tratando de tener en aislamiento a estas personas”, explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

“Colombia en promedio no tiene una seroprevalencia mayor del 40%, luego hay muchísima población aún susceptible y es a expensa de esas personas que el ascenso nuevo se daría; y es lo que la gente llama tercera ola”, agregó la directora del INS.

Para los infectólogos, el hecho de que estén en aumento las interacciones humanas sin la debida protección es un detonante para que una tercera ola de contagios llegue al país.

“ S iempre hemos tenido la posibilidad de anticiparnos a esas olas que hemos visto que suceden en Europa y en otros países. Depende mucho de que entendamos de que el hecho de que hoy no haya casos tan importantes o que el número de casos haya disminuido, no significa que hayamos vencido la pandemia. La pandemia no la controlan los decretos ni la controlan los números estadísticos, la pandemia solo la controla el comportamiento y la disciplina social”, explica Carlos Pérez, médico infectólogo.

En el mismo sentido opina María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Pontificia Universidad Javeriana.

“Ya en Europa pasó esta tercera ola, y en los dos casos anteriores hemos visto cómo después de que pasa por Europa viene para América Latina, entonces es muy posible que sí llegue”, indicó la experta.

Uno de los sectores más preocupados con el tema es el comercio, duramente golpeado por las medidas en la pandemia. Para ellos, falta claridad sobre los protocolos que hay ahora para sus establecimientos, lo que ha generado confusión y riesgos.

“La única entidad competente para establecer o quitar los protocolos de bioseguridad es el Ministerio de Salud. Desafortunadamente, en la resolución se ha presentado cierta confusión entre establecimientos comerciales, entre clientes y también entre algunos mandatarios locales sobre la abolición de la medición de la temperatura y también el uso de los datos personales. Es importante aclarar y precisar si continúan vigentes o si se modifican”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

En Semana Santa aumenta el flujo de transporte y la movilidad, así como las actividades turísticas y la recreación, por lo que el llamado es al autocuidado y a no relajar las medidas ante el COVID-19.