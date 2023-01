“Si compartimos una bebida, no se va a contagiar”: paciente habla de los mitos que hay sobre el VIH

Olga García, que hace 19 años vive con este virus, dice que la mala información aumenta los prejuicios. Esta enfermedad, como una diabetes, tiene tratamiento.

“No nos morimos de VIH con el diagnóstico”, afirmó y recalcó que esta patología no distingue clase social ni género.

Y es que al, descubrir su condición, encontró su misión. Estudió enfermería y ahora se dedica a sensibilizar sobre el tema y a realizar pruebas rápidas porque quiere que más personas lleven la vida normal que disfruta ella.

“Siempre he estado en una etapa que se llama indetectable, significa que yo tengo el virus controlado. En ningún momento, de 19 años de diagnóstico, he tenido una hospitalización, ninguna enfermedad oportunista, porque soy adherente a mis medicamentos, soy juiciosa en tomármelos y en mis citas médicas”, comentó.

Lamentó el temor que existe aún entre las personas al pensar “que si yo hablo con alguien, o que si compartimos una bebida, o comida, o que en el apartamento vive una persona con VIH y vamos a compartir el sanitario, que si nos picó el mismo zancudo tampoco, o por sudor o lágrimas” se van a contagiar.

El VIH es una enfermedad a la que hay que prestarle atención, pero no necesariamente es una condena a muerte. Quienes la padecen tampoco deben sentir vergüenza, como no la sienten pacientes que sufren, por ejemplo, de diabetes o hipertensión.