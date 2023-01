Si quiere tener una vejez sana, póngales cuidado a estas recomendaciones

Pregúntese cuánto quiere vivir y qué está haciendo para lograrlo. Es esencial cuidar cuerpo y mente, pero con anticipación.

“Cuide sus músculos, el músculo empieza a envejecer desde los 30 años. Es importante mantener una buena masa muscular, una buena potencia muscular. Si no puede correr, trote; si no puede trotar, camine; si no puede caminar, gatee. La idea es moverse”, explica Robinson Cuadrado, médico geriatra.

Además de mantenerse activo, hay que alimentarse bien siempre, no solo cuando esté enfermo.

“En la vejez necesitamos más cantidad de proteína, precisamente para mantener el músculo en buen funcionamiento. Necesitamos balancear muy bien el aporte de carbohidratos y de grasas”, añade el experto.

Además de lo físico, lo emocional debe llevarse bien. “Si mantengo una buena relación de amigos y mis emociones están equilibradas, eso va a repercutir en una adecuada espiritualidad que tiene que ver con el sentido de vida”, puntualiza el doctor.