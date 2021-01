Si se viola un acuerdo de confidencialidad, podrían cortar suministro de la vacuna: minsalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, le salió al paso a la lluvia de críticas contra el gobierno por no hacer públicos los contratos celebrados con las farmacéuticas para obtener las vacunas contra el COVID-19 .

Según el funcionario, hasta la vacuna rusa exige un acuerdo de confidencialidad y por esta razón no pueden darse a conocer públicamente.

“¿Qué sucede si un país decide no firmar un acuerdo de confidencialidad? Simplemente no tiene acceso a vacunas con esa empresa en particular. ¿Qué sucede si el país viola el acuerdo de confidencialidad y entrega información o la hace pública? Simplemente está sujeto a las sanciones o a la posibilidad de que se le corte el suministro de la vacuna”, señaló el minsalud.

Ruiz sostuvo que “las diferentes instancias del país -públicas y privadas- tienen que entender que esta es una situación de una gran sensibilidad y que amenaza a la seguridad de la salud pública y a la propia seguridad del país”.

Advirtió también que los órganos de control pueden conocer los contratos, pero también deben respetar el acuerdo de confidencialidad.

De acuerdo con las proyecciones del gobierno, para el mes de febrero llegarían las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus y en los próximos días se cerraría un nuevo contrato con otra farmacéutica.