Si tener experiencia política significa repartir puestos, no la tengo: Minsalud

Alejandro Gaviria afirmó a Blu Radio que el senador Barreras "me descalificó personalmente" y dijo "que no tengo experiencia política, de pronto es verdad".

Pero consideró que "si tener experiencia política significa repartir puestos, pues no la tengo y no la voy a tener".

Respecto a la frase en la que él dice: "el proyecto de ley estatutaria nació como una propuesta de la junta médica que el Gobierno avaló de afán, también en una reunión, por lo tanto eso hay que perfeccionarlo", aseguró que fueron sacadas de contexto.

"Las declaraciones mías son viejas, por ahí del 22 de abril, cuando este proceso no había ocurrido", aclaró, y señaló que ha asistido a unas 12 audiencias públicas "explicando cada uno de los puntos".

"Esas 10 horas no han sido reportadas y lo único que ha llamado la atención son 10 segundos", cuestionó, y señaló que este es un intento "para sabotear el proceso".

Gaviria espera que la reforma estatutaria, "que trata de reglamentar el derecho a la salud" y "establecer un mecanismo para ampliar progresivamente el derecho", sea aprobada en diez días. < >

Sobre el proyecto de la reforma a la salud cree que estará "lista en los meses de octubre o noviembre de este año".

Fue enfático al decir que "el país necesita una reforma y la vamos a tener". "Vamos a sacar las dos reformas".

Bogotá