Si volvió desmotivado a su trabajo o rutina, puede estar padeciendo síndrome postvacacional

Irritabilidad, dificultad para dormir, cansancio y hasta náuseas son algunos de los síntomas. Si persisten, no dude en buscar ayuda profesional.

En lugar de empezar el año relajados, muchos están volviendo a sus rutinas cansados y con una sensación de vacío, incertidumbre o de "no me hallo".

El tema es tan común que se dice que enero tiene el día más triste del año, conocido como el ‘ blue Monday ’. También se habla del síndrome postvacaciones, un proceso de adaptación que puede producir síntomas emocionales e incluso físicos.

“Esto puede ser leve o puede ser grave, puede durar pocos días o puede durar mucho”, explica el médico psiquiatra Jorge Alberto Aldás.

Poco a poco, con el paso de las primeras semanas, los síntomas deben desaparecer. Encienda alarmas si persisten o empeoran.

“Cuando ciertos síntomas como el cansancio, la tristeza, la apatía, la irritabilidad, las dificultades para dormir empiezan a coger mucha fuerza, incluso si avanzara la depresión, pueden llegar a tener muchos problemas laborales, incluso a tener ideas suicidas, y pues son personas que necesitan ayuda. Algunas de estas personas podrían tener problemas depresivos”, agrega el doctor.

Para la próxima jornada de descanso, prepárese para que estos síntomas no dañen su calidad de vida. Llegar unos días antes, prepararse para la rutina, dejar un colchón en materia económica y proyectarse con una mejor actitud hacia el trabajo son algunas de las recomendaciones.

No descarte que esta sea una oportunidad para definir qué es lo que quiere, si está a gusto con su situación actual, tanto en lo personal como lo laboral, y tomar medidas al respecto.