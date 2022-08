¿Siente que no merece sus éxitos o logros? Puede estar teniendo síndrome del impostor sin saberlo

El síndrome del impostor es una condición de la que se empezó a hablar en Colombia desde hace algunos días, luego de que la hija del presidente Gustavo Petro, Sofía Petro , revelara en redes sociales que la padece.

No es el único personaje público que ha hablado de este tema. También en el pasado lo han hecho la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama y la actriz Kate Winslet.

Catalina Botero, directora de Psicología del programa Porque quiero estar bien, explica que el síndrome del impostor no es un trastorno sino una condición. “Es una serie de creencias que construyen las personas acerca de no merecer lo que están viviendo, de no ser suficiente para un cargo laboral o cierta posición. Me siento ansioso o triste porque no merezco el lugar en el que estoy”, dice la experta.

Botero explica que en un principio se creyó que afectaba más a mujeres que hombres, pero que hoy en día es claro que aplica a hombres también.

Las señales más claras son cuando “todo el tiempo atribuimos nuestro éxito a factores externos y le resto importancia a mis logros. También cuando me sobreexijo. Si todo el tiempo pienso que necesito dar más y no rescato lo que estoy haciendo, eso un indicador”, indica la psicóloga.

El programa Porque quiero estar bien recuerda que no es necesario sufrir un trastorno para levantar la mano y pedir ayuda de un psicólogo.