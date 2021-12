Siete millones de colombianos no se han puesto la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19

Aunque ya muchos avanzan con la dosis de refuerzo contra el COVID-19 hay un grupo importante de colombianos que falta por completar su esquema de vacunación. Son más de 7 millones de personas que se pusieron la primera dosis pero aún no se han aplicado la segunda.

Un 52% de la población en el país ya tiene esquema completo de vacunación contra el COVID, mas hay un 21% que se quedó solo con la primera dosis.

“Esto es una gran cifra. Es un porcentaje importante y nos debe generar una preocupación por la brecha que tenemos entre primeras dosis y segundas dosis, del 73% al 52%; tenemos 21 puntos porcentuales y la diferencia entre estos dos representa más de 7 millones de colombianos que necesitamos que se acerquen rápidamente a los puntos de vacunación a completar sus esquemas”, dice Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.

Hoy ya es claro que una dosis no es suficiente.

“Está medio vacunado. Ahí no está completamente inmunizado y no está completamente protegido”, añadió Bermont.

La pandemia no ha terminado y necesitamos seguir avanzando teniendo en cuenta las festividades y encuentros del fin de año.

Se insiste en la protección de los más vulnerables.

“Fundamental, por favor, mayores de 50 años. Toda persona mayor de 50 años que no se haya aplicado ninguna dosis está en un peligro gravísimo durante estas festividades y que no se haya aplicado su esquema completo o que no haya terminado su esquema está vulnerable”, indicó Bermont.

Si usted hace parte de los de mayor riesgo y ya pasaron cuatro meses de su segunda dosis, no lo piense dos veces y acuda por el refuerzo.