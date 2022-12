Sin anestesia: alerta por escasez de medicamentos para el dolor en Colombia

Pacientes en Bogotá, Cundinamarca, Santander, Valle y Antioquia sufren por la falta de Bupivacaína y Lidocaína con epinefrina.

La denuncia fue hecha por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y la Asociación Odontológica de Colombia.

“Ya había ocurrido en 2015 y para la época el Gobierno Nacional se había comprometido a que se buscaría otra empresa que supliera la demanda de este medicamento, pero a la fecha esto no se cumplió y hay una solo una empresa supliendo el tema y por eso se da de nuevo esta situación”, aseguró Ricardo Navarro, de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

El Invima aseguró que para mitigar la emergencia se a importarán anestésicos locales por el tiempo que sea necesario.

"Por lo menos en la clínica Palermo tenemos reabastecimiento total y en algunas clínicas ya se ha disminuido y yo creo que en cuestión de una o dos semanas ya no va haber disponibilidad de estos medicamentos que para los pacientes es supremamente vital", dijo Ricardo Navarro, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

“Después de revisar los casos vemos que los productores e importadores que tiene registros sanitarios, no están en capacidad de suplir el mercado de forma adecuada y estamos declarando el desabastecimiento de la Bupivacaína y la Lidocaína con epinefrina lo que significa que vamos a poder tener importaciones de productos que tengan registro sanitario para cubrir con la demanda nacional", confirmó Javier Humberto Guzmán, director del Invima.

Además, agregó que las clínicas y hospitales que estén pasando por este desabastecimiento ya pueden solicitar a la entidad el tipo de anestésicos que necesitan.

Según el Invima, el laboratorio Ropsohn estaría listo en el mes de marzo para volver a distribuir los anestésicos en todo el país, por el momento se encuentra realizando cambio ordenados por la misma entidad.