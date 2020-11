¿Sirve exigir a viajeros las pruebas PCR? Esto dicen los expertos

En Colombia se había eliminado el requerimiento de pruebas obligatorios de tipo PCR para quienes llegaran del exterior, pero un juez ordenó que se exigieran nuevamente.

Pero, ¿qué tan necesarias son? Noticias Caracol consultó con expertos sobre el tema.

Según el médico salubrista Luis Jorge Hernández, "realmente el PCR a los viajeros no sirve, el PCR sirve para personas sintomáticas, de una gran positividad entre 6 a 11 días, pero puede estar negativo y ser un falso negativo”.

Para él, “sirve más si se aísla la persona dos semanas, pero hacer la prueba en sí, no tiene ninguna utilidad".

(vea aquí: ¿Desde cuándo se volverá a exigir la prueba PCR a los viajeros que lleguen a Colombia? )

Publicidad

Sin embargo, el médico infectólogo Jorge Alberto Cortés considera que restablecer la prueba debe ajustarse a las circunstancias: “sigue siendo importante para el seguimiento, incluso en personas que no se encuentran con síntomas. Ha sido una de las pocas formas para identificar a quienes están infectados, no presentan síntomas y no se pueden identificar desde la perspectiva clínica".

También señalan que más allá de eliminar o exigir este requisito se deben mantener las demás medidas: el aislamiento, lavado de manos y tapabocas es lo más eficiente.

“La prueba PCR es solo con fines epidemiológicos" doctor Jorge Luis Hernández

Profesionales de la salud que a diario enfrentan al letal virus en los hospitales respaldan que se vuelva a implementar la prueba PCR.

"Esa medida es precisamente la que ha permitido a países un manejo exitoso del COVID-19 (...) y disminuir lo más posible la cantidad de muertos e infectados", dijo el presidente de la Federación Médica, Sergio Isaza.

Señala el Ministerio de Salud que las aerolíneas deberán informar a sus pasajeros que al llegar a Colombia serán objeto de seguimiento por parte de su asegurador, Secretaría de Salud o a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo.